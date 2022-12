Risto Mejide habla con el 'youtuber' infiltrado en una secta que consume ayahuasca: "Utilizan tus creencias para engañarte"

El youtuber Carles Tamayo se ha infiltrado durante un año en una secta presente por toda España que consumía ayahuasca, un psicotrópico que provoca alucinaciones y puede derivar en brotes psicóticos. Este lunes, el investigador ha conectado con Todo es mentira para dar los detalles de esa peligrosa experiencia.

Se trata de una droga de Latinoamérica que está siendo utilizada por grupos españoles para "solventar" problemas. Y el infiltrado ha investigado el ritual llamado 'El vuelo del águila': "Yo toda la gente que conocí allí eran personas que estaban en un momento muy vulnerable de sus vidas", ha declarado.

El youtuber ha contado que acudían personas "con todo tipo de problemas", de las que el gurú se aprovechaba. Por ejemplo, estaba metida una mujer que había perdido a sus dos hijos en un accidente: "Por medio de la ayahuasca podía verlos, porque te causa alucinaciones", ha relatado.

Tamayo recorrió varias sectas de este tipo por todo el país, reuniones por las que tenía que pagar. "Iba a ciertos rituales y retiros que hacían", ha explicado. Además, ha destacado que era muy fácil contactar, incluso a través de Whatsapp.

"No criticamos las creencias, sino como utilizan las creencias. Y aquí las utilizaban para engañarte y afianzarte", ha explicado el investigador. "Si tú sabes todas las consecuencias que trae consumir ayahuasca, como un brote psicótico, pues eres libre de consumirla", añadía.

"Pero aquí te engañan, y te dicen que te viene bien para cosas que no", ha relatado Tamayo, quien ha insistido en que "lo importante es tener toda la información". Finalmente, la secta le descubrió en un evento global de todas las "Iglesias". "Me vino un tipo por detrás y me dijo: "Sé quién eres"", ha contado. Acto seguido, huyó y presentó las grabaciones a la policía.