Sofía Suescun monta el espectáculo en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán: "Me he desmelenado"

La exconcursante de realities y ahora influencer Sofía Suescun decidió desplazarse hasta Milán para hacerse algunas sesiones de fotos. Uno de los lugares elegidos era la lujosa Galería Vittorio Emanuele II, donde el brillo de su decoración dorada y de la cubierta de cristal suelen propiciar bonitas imágenes.

Sin embargo, sus planes se vinieron abajo. "Cuando he llegado a la Galleria con todas las ganas de hacer fotos y he visto la masa de gente me he venido un poquito abajo porque era prácticamente imposible", contaba la exconcursante en Instagram, donde tiene 1,3 millones de seguidores.

En el vídeo que ha subido puede verse la galería absolutamente llena de viandantes, curiosos y turistas. Sin embargo, poco después la joven conseguía llevar a cabo su plan, aunque de forma diferente.

"No me podía ir sin conseguirlo, así que me he desmelenado, he posado para mi fotógrafo Kiko [su pareja, Kiko Jiménez] y todo ha fluido hasta el punto de que esa sesión se ha convertido en un espectáculo y lo hemos disfrutado todos", contaba la joven.

Y es que en el vídeo puede verse cómo justo en la zona central de la galería la influencer acaba por abrir un hueco, la gente la rodea y ella se pasea como una modelo mientras el improvisado público la mira o la graba con sus propios teléfonos móviles.