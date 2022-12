Lucía Sánchez rompe su silencio y habla sobre su supuesta relación sexual con Isaac Torres: "Solo quiero dormir"

Lucía Sánchez ha confirmado que su relación con Isaac Torres es muy buena. Los dos exconcursantes de La Isla de las Tentaciones han vuelto a reconciliarse por el bien de la hija que ambos tienen en común.

Todo ha salido a la luz gracias a una fotografía publicada por "error" en donde se les ve a los dos muy acaramelados. En esta se muestra a Isaac con el brazo por encima de Lucía. Esta imagen contrarresta con la batalla que estalló tras su ruptura. Desde ese momento, su relación ha estado llena de idas y venidas hasta el nacimiento de su pequeña, aunque ahora se encuentran mucho mejor.

La llegada de Mía al mundo ha supuesto un punto de inflexión entre ambos y todo ha mejorado. Desde no imponer ningún tipo de régimen de visitas a su ex a tener una relación mucho más directa con el padre de su hija, los rumores no hacían más que crecer.

Por ello, la exconcursante ha utilizado su plataforma en Mtmad para hablar de su situación sentimental con Issac Torres. Según ha comentado, se "siente bien" viendo como su hija y su padre puedan estar juntos, aunque entre los padres solo haya una "buena relación".

Como ha comentado en el vídeo, con él solo mantiene una buena comunicación y no tiene intención de que llegue a ser algo más. Es más, la propia gaditana ha asegurado que "le da pereza" todos los comentarios que ha recibido en los que le preguntan por su relación.

"Para vuestra información, no tengo alta médica y tengo absolutamente prohibido mantener relaciones sexuales. Así que no. Ni me acuesto con Isaac ni me acuesto con nadie, si tanto os interesa mi vida sexual. Ahora mismo estoy nuevecita, así que eso no sucede", ha señalado.

Y es que, como también ha contado en su nuevo vídeo, sufre prolapso rectal y tiene el hueso sacro desplazado. Por ello ha empezado a acudir a un fisioterapeuta y está trabajando para recuperar el estado de su suelo pélvico.