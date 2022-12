Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa': "Parece que lo único que busca Alba es hacer daño a Jorge y a su familia"

El affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue siendo uno de los temas más comentados en las secciones de corazón de los programas matinales. Así, mientras que el exguardia civil ha optado por alejarse de los medios, Carrillo ha decidido contar su versión de una historia en la que, asegura, intentan dejarla como "la mala".

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha mostrado parte de la intervención de Alba Carrillo en Sálvame Deluxe donde, al someterse al polígrafo, dejó claro que había recibido amenazas para que no contase algunos detalles de lo sucedido con su compañero de programa.

Así, desde el plató del Club Social del matinal de Telecinco, Bibiana Fernández ha roto el hielo diciendo, irónicamente: "Yo no voy a las cenas de empresa porque ni como ni follo, con lo cual no me merece la pena". De la misma manera, la colaboradora ha apuntado: "Cuando dice que le da pena Alicia, a mí se me hiela la sangre".

"Si Alicia ha hecho algún comentario me imagino que lo habrá hecho en privado. A mí me han puesto los cuernos y a la que quería matar era a ella porque no la conocía y a él lo quería. Lo sensato es dejarlo, pero lo humano es descargar la carga en la que no te importa", ha agregado Bibiana.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado: "A mí lo que no me encaja es el odio con el que Alba Carrillo habla de otras mujeres, ya sea la mujer de Canales o la mujer de Jorge, o incluso Bea Jarrín. Cuando dice que Bea Jarrín está esperando a Jorge con el ticket de la pescadería está cosificando totalmente a la mujer al presentarla como una desesperada de la vida".

"Digo yo que después de un año de tensión, se merecían hacerlo con toda la trompetería del mundo y no de una manera cutre como es el sillón de la casa de una amiga. Y más cuando esa amiga estaba durmiendo en el piso de arriba. Yo apuesto a que no hubo absolutamente nada", ha añadido el conde.

De la misma manera, Lecquio ha apuntado: "Yo la veo indignada, pero encantadamente indignada de convertirse en la protagonista de esta historia. Ella baja al barro de esta manera porque lo que busca, desesperadamente, es el conflicto. Se puede contar la historia de muchas maneras, ¿qué necesidad hay de hacer daño a la mujer de Jorge? Ninguna".

"Desde el momento en que Alba crucifica y machaca a todos los hombres con los que ha estado, sus críticas, como mínimo, hay que ponerlas en cuarentena. Tú no puedes decir que Jorge es tu amigo y luego destrozarlo de esta manera. Parece que lo único que busca Alba es hacer daño a Jorge y a su familia", ha sentenciado Alessandro Lecquio.