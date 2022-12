Alba Carrillo desvela cuál fue la reacción de su hijo al conocer su polémica noche con Jorge Pérez

Telecinco emitió este sábado 10 de diciembre el esperado polígrafo de Alba Carrillo en el Deluxe. La comunicadora consiguió prácticamente un pleno de verdades.

Harta de ser tachada como "mentirosa, buscona y guarra", según dijo, demostró que había contado toda la verdad sobre lo que ocurrió la noche en la que ella y Jorge Pérez se acostaron en casa de Marta López.

Además, y aunque no estaba entre las preguntas, María Patiño le pidió que explicara cómo había reaccionado Lucas, su hijo con Fonsi Nieto, a la polémica que lleva copando muchos titulares del corazón durante las últimas semanas.

"Me dijo que lo importante es que yo esté tranquila y que esté feliz, que no me preocupe. Él tiene ya once años. Me pregunta, y me vio mal y yo con él tengo una relación super especial y él la tiene también con su padre, que ahora se acaba de separar. Estaba muy preocupado por él y me decía 'mamá, papá está mal' y yo le decía 'vete, vete con él", contó Carrillo, con ternura.