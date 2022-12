Alba Carrillo, en 'Ya es mediodía', sobre Jorge Pérez: "Yo no he dicho que sea un empotrador, otra cosa es que lo piense"

La infidelidad de Jorge Pérez a su mujer con su compañera y amiga Alba Carrillo sigue siendo uno de los temas principales de las secciones de corazón de los matinales de televisión. La colaboradora no ha dudado en regresar a su puesto de trabajo, mientras que el ex guardia civil ha optado por mantenerse alejado de los focos.

Tras varios días apartada de los medios debido a la ansiedad que padecía, este viernes, Carrillo ha retomado sus funciones en Ya es mediodía, donde ha destacado: "Al final, todo el mundo, incluso a veces con la mejor de las intenciones, te da su opinión, te mandan cortes de televisión... Cortocircuité porque estaba cansada".

"He reseteado. En 72 horas no se hacen milagros, pero unas buenas pelis con mi familia y alejarme un poco de este tema me ha venido fenomenal", ha señalado Carrillo que, además, ha apuntado que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho: "Me han entrecomillado lo de 'empotrador', pero yo no lo dije. Eso lo dicen ellas al preguntarme, yo dije que no quería entrar en eso. Me esperaba que Jorge fuera mucho más paradito, no en el tema sexual, sino también en la situación, en la noche, y me dio una versión de él que no me esperaba".

"Yo no le he llamado nunca 'empotrador', otra cosa es que lo piense, pero jamás lo he dicho y no sabemos si lo pienso", ha señalado la colaboradora que, además, ha agregado que no se conforma con poco: "Ese día me lo pasé muy bien, llegué a mi casa muy contenta porque me despedí de él en plan cariñoso, en plan 'París'".

Además, Carrillo ha respondido a Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez que intervino en Fiesta para defender al exguardia civil: "El uso del lenguaje es muy importante y más si eres periodista, aunque no acabaste ni la carrera de Publicidad, cosa que yo sí que he hecho. Pero como el uso del lenguaje es importante, por qué de una persona soltera, que no tiene ningún tipo de compromiso, la llamas y la describes como 'desatada', que me parece muy fuerte, pero voy a seguir así porque yo suelo salir y no voy con La Biblia debajo del sobaco; y de él, que 'no era correcto', 'se equivocó', cuando era un hombre casado y comprometido, por mucho que sea tu amigo. ¿Por qué eres tan machista?".

De igual forma, la colaboradora ha cargado contra Agustín Etienne: "¿Compartís representante? ¿Agustín Etienne le hará un buen regalo a Olga Moreno estas navidades gracias a Albita Carrillo? Me parece fantástico, pero que le haga un buen regalo a su novia porque, gracias a la Carrillo, estás dando de comer a todos". Finalmente, la colaboradora ha destacado que Jarrín ha actuado con "muy malas artes": "Dime quién te representa y te diré quién eres".