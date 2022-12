La inesperada reacción de Anne Igartiburu tras saber que no dará las Campanadas en TVE

Durante las últimas 17 nocheviejas, el rostro de Anne Igartiburu ha estado ligado a las Campanadas en TVE. Sin embargo, este año no será ella quien dé la bienvenida al 2023 desde la Puerta del Sol, sino Ana Obregón y Los Morancos, elecciones dadas a conocer por la cadena pública esta misma semana, una decisión que ya ha tenido una reacción inesperada por parte de la presentadora.

Su compañera en pasadas campanadas, Ana Obregón, la recordó en redes sociales tras confirmarse la noticia: "Echaré de menos a mi querida Anne Igartiburu, pero estaré muy bien acompañada por Los Morancos", expresó la actriz.

Obregón tampoco pudo evitar tener palabras de recuerdo para sus seres queridos. "Este año será más difícil, aun así quiero subirme al balcón para agradeceros, de corazón, acompañarme estos dos años en mis duelos y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo: mi madre, mi padre y mi hijo", se sinceró. Ante esta dedicatoria, Anne Igartiburu le respondió deseándole lo mejor: "Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres y verte brillar como siempre lo haces, compañera. Todo mi amor para ti, Ana".

Aparte de ese comentario en Instagram, la presentadora vizcaína no ha hecho por el momento ninguna valoración pública tras conocerse de que sería apartada de las campanadas de TVE, aunque sí reaccionó con un 'me gusta' al comentario de un usuario en Twitter, que animaba a Ibai Llanos a fichar a Igartiburu para que presentara con él y Ramón García las campanadas en su canal de Twitch.

"Contacta con Anne Igartiburu, que este año no las hace en TVE. ¡Un trío perfecto de ases! Ibai, Ramón y Anne", indicaba el usuario a quien la presentadora dio un inesperado 'me gusta'.

El año pasado, el dúo formado por Anne Igartiburu y Jacob Petrus -Ana Obregón fue baja de última hora por Covid- llevó a TVE a su mínimo histórico en unas campanadas e incluso perdió el liderazgo de la noche al ser superados en audiencia por Cristina Pedroche y Aberto Chicote, encargados de dar las uvas en Antena 3 y que este año repiten cita televisiva.