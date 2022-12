'En boca de todos' habla con Fayna Bethencourt, exmujer de Carlos 'El Yoyas': "Hay indicios e información de dónde está"

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', continúa en busca y captura tras haber sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión por delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones contra Fayna Bethencourt, su exmujer, y sus dos hijos.

"Si yo he cogido a tu hija por el cuello un par de veces es porque se lo ha merecido, la asquerosa", le decía el exconcursante de Gran Hermano a su ahora exsuegro. Este viernes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Fayna.

"Hoy estoy un poco más indignada y triste que ayer, sobre todo porque veo sufrir a mi familia y eso lo llevo muy mal. No quiero entrar en detalles ni nombrar a nadie en particular, pero mi familia está sufriendo y es totalmente injusto e indigno lo que están sufriendo", ha destacado la mujer.

Así, Nacho Abad ha preguntado a la mujer qué siente al saber que no se está buscando a su exmarido: "La sensación es de impotencia. Me gustaría dejar claro que este tema no es para frivolizar con él. Yo soy una persona que, en su día, salió en Gran Hermano, he estado en programas del corazón y de entretenimiento y no quiero que se asocie a eso".

"Hablo en mi nombre y en el de todas las que tienen miedo. Dándole voz a esta persona prófuga y condenada, se está generando miedo en mujeres que, tal vez, estén pensando en salir de la situación en la que están, que estén pensando en huir de su maltratador y denunciarlo. ¿Qué mensaje están recibiendo con la entrevista que le hicieron a él en ese periódico? El mensaje de que aunque lleguen a condenar a su maltratador, no va a pasar absolutamente nada. Tan solo le instarán a presentarse un día a una hora para su ingreso en prisión y ese maltratador solo tendrá que desaparecer y decir que está perdido en un bosque", ha recalcado Fayna.

De la misma manera, la mujer ha señalado que tiene "la suerte de que geográficamente" está "algo más segura": "Me separa un aeropuerto, hay que coger aviones... Padezco por las mujeres que viven en la península, por ejemplo, que cogen un coche y llegan en un momento o en el mismo pueblo que su maltratador. Aún así, mi torturador se las ha arreglado para seguir haciéndome daño en la distancia y a través de los medios".

Además, Fayna ha destacado que Carlos Navarro la agredió "psicológicamente durante años" y también físicamente: "Tenía mucho cuidado siempre de no golpearme en la cara para que la gente no se diese cuenta".

"He tenido que escuchar y leer muchas veces, y seguramente lo seguiré haciendo, que ya en la casa de Gran Hermano, donde yo le conocí, a él ya se le veían esas maneras. Tengo que decir que eso es lo que veía la gente. Evidentemente, yo veía que tenía carácter, pero detrás de las cámaras había momentos buenos. Tú no acabas enamorándote de un monstruo, descubres al monstruo después. Yo me enamoré de todos esos momentos buenos y de todas las cosas buenas que también me decía", ha explicado la mujer.

"Durante nuestra convivencia pasaba eso, las agresiones, tanto físicas como psicológicas... fue más lo psicológico que lo físico. Él tenía muchísimo miedo de que la gente se enterase. Vamos a tener en cuenta que estamos hablando de él, de los antecedentes y que se le echó de la casa por violencia. Yo siempre le defendí en ese sentido e intenté cubrirlo. Es algo típico en las mujeres que somos maltratadas porque, en principio, yo también normalizaba su conducta", ha apuntado Bethencourt.

Por su parte, Nacho Abad ha leído algunos de los insultos que Carlos Navarro dirigió contra su exmujer a través de uno de los hijos, menor de edad: "No hay hombre que sea más hombre que yo". Indignado, el presentador ha recalcado: "Te lo voy a decir claramente, Fayna, y se lo digo a todo el mundo: un maltratador no es un hombre, un maltratador es un sinvergüenza, un delincuente, un criminal. Un maltratador de mujeres se tiene que pudrir en la cárcel. No eres más macho por pegar a una mujer, pero él lo reivindica así. Tiene la cabeza vuelta, no lo puedo entender".

Fayna, que ha explicado que aún no se ha personado ante ninguna autoridad para exponer sus quejas, ha señalado que ha hablado "con personas pertenecientes a ciertos cuerpos": "Me han explicado el por qué, ahora mismo, no pueden hacer todo lo que quisieran. De alguna manera, la ley le sigue amparando. Según lo que tengo entendido y lo que me han explicado, esta persona está en una casa y lo que no pueden hacer los policías es ir tocando la puerta de todos los vecinos y entrar". Además, la mujer ha recalcado que no sabe "a ciencia cierta" dónde se encuentra Carlos Navarro: "Hay indicios y me han llegado informaciones".

Finalmente, Fayna Bethencourt ha apuntado que no duda de que, tras su aparición en el matinal de Cuatro, su exmarido contacte con algún medio para exponer su punto de vista, a lo que Nacho Abad ha sentenciado: "Aquí no vamos a darle cabida. Carlos Navarro no va a participar en este programa. Fayna, te mando todo mi cariño, un beso virtual, un abrazo... Lo que necesites, tienes mi teléfono, a la hora que necesites, cuenta con nosotros".

"Y para todas las mujeres maltratadas que están viendo la entrevista a Fayna, que es una valiente y está dando la cara, si tienen ustedes algún problema, 016. Es el teléfono de ayuda para las mujeres maltratadas. Miren, Fayna ha vivido años de torturas, malos tratos psicológicos, ha salido, ha dado la cara, ha conseguido una sentencia. Ahora solo tenemos que conseguir que Carlos Navarro ingrese en prisión para cumplir lo que la justicia ha determinado: cinco años y ocho meses. Si ustedes saben dónde está, colaboren. Colaboren porque Fayna tiene miedo".