Fayna Bethencourt, indignada con la entrevista de Carlos Navarro, 'El Yoyas': "Se le ha dado voz a un prófugo de la justicia"

Después de confirmarse que está en busca y captura por no acudir al juzgado para su ingreso en prisión, Carlos Navarro, 'El Yoyas', concedió una exclusiva a un medio citándose con el periodista en mitad de un bosque de difícil acceso. Tras esto, Fayna Bethencourt criticó esta entrevista con su exmarido, que está condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por delitos de malos tratos y lesiones contra su exmujer y sus dos hijos.

La exconcursante de GH 2, que conoció al catalán en el reality, envió unos audios a Fiesta que no quiso que se emitieran, pero sí aceptó que las reprodujeran en una carta escrita: "Ahora no me siento capaz de sentarme en ningún sitio ni de expresarme de viva voz".

"Ahora mismo estoy enfadada, indignada y agobiada", expresó en el programa de Emma García para mostrar su repulsa a la entrevista que 'El Yoyas' concedió a El Mundo. "Es una vergüenza lo que está pasando, pero me siento arropada incluso por el resto de medios de comunicación".

"Se le ha dado voz a un convicto, a un prófugo de la justicia que debería haber encontrado antes la Policía que la prensa", criticó Fayna Bethencourt. "Es todo una locura surrealista para un tema tan serio para mí y para tantas mujeres".

"Ahora estoy concentrada en mis exámenes, pero más adelante tendré fuerza para hablar y expresarme. Gracias por todo", concluyó.