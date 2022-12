Nacho comenta su 'look' en 'First Dates': "Sé que llamo la atención, pero no me gusta"

Nada más entrar en el local de First Dates este jueves, el vestuario de Nacho llamó la atención de Carlos Sobera, que le preguntó como definía su estilo: "Es metal gótico", respondió el bombero forestal.

"Soy consciente de que llamo la atención, aunque no me gusta. Es que desde que tengo uso de razón me he vestido como mejor me he sentido, pero sé que eso le llama mucho la atención a la gente".

Nacho, en 'First Dates'. MEDIASET

El salmantino le comentó al presentador que había acudido al programa buscando a una chica "que sea como yo, que le guste la naturaleza, el campo y la oscuridad".

Su cita fue María, que se definió como una persona con muy buen carácter, tranquila, pero a la vez con mucha personalidad: "Tengo claro lo que quiero y lo que no", afirmó en su presentación.

El look del bombero forestal le gustó mucho a la catalana: "Es muy personal y con mucho carácter. Eso me gusta en una persona, que se muestre tal como es", admitió.

Nacho y María, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada se fueron conociendo un poco más hablando sobre sus gustos y aficiones. Aunque, cuando se conocieron en la barra parecía que iban a conectar, según descubrían cosas nuevas uno del otro, se distanciaban.

Al final, Nacho no quiso tener una segunda cita porque "no hemos terminado de congeniar, pero sí que me gustaría seguir conociéndola como persona". La educadora infantil coincidió con el salmantino en no volver a quedar.