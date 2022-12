Montse, la comensal negacionista de 'First Dates': "No me he vacunado, no creo en la covid"

First Dates recibió este miércoles la visita de Montse, una tarraconense que acudió al programa de Cuatro en busca del amor tras un divorcio y algunas malas experiencias.

"Mi perra y yo tenemos la misma suerte en el amor. Ella no ha encontrado pareja todavía y yo tampoco… pero bueno, estoy en ello con la perra", le explicó a Carlos Sobera.

Su cita fue Fran, un músico albaceteño que acudió a la velada con su saxo: "Conocí a Ricky Martin cuando estaba viviendo en Las Vegas, pero no le reconocí nada más verle y se enfadó por no saber quién era", comentó.

Nada más verse, el comensal señaló: "Es una chica bastante atractiva, bastante elegante y un poco misteriosa. He visto ahí un misterio, algo picante…".

Montse y Fran, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, pero cuando todo parecía que iban a congeniar, un comentario de la tarraconense pareció estropear algo la percepción de él.

Fran comentó que había pasado la covid y que lo había estado bastante mal. "Yo no me he vacunado, no creo en el coronavirus", admitió Montse mientras su cita no podía creer tal comentario.

"Tienes que creer porque yo sí que tengo los informes médicos y todo. Cuando alguien me dice que no cree, entonces digo: ¿Qué he tenido yo? Se van a inventar la enfermedad cuando yo tengo mis informes médicos y todo", le respondió el albaceteño ciertamente enfadado.

Ella, en cambio, no varió su postura: "Hubo momentos de la pandemia que sí fueron verdad, pero otros en los que hubo un colapso en el mundo que se paró todo y eso, no fue normal", argumentó.

Al final, pese a la opinión de Montse sobre la pandemia, Fran sí que quiso tener una segunda cita con ella: "La he visto bastante interesante". La tarraconense, en cambio, prefirió quedar como amigos.