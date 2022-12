El motivo por el que Omar Sánchez y Anabel Pantoja no han firmado todavía su divorcio

En su primera exclusiva juntos, ofrecida este miércoles a la revista Lecturas, Omar Sánchez y Marina Ruiz se mostraron de lo más felices, asegurando que "están pasando la prueba de fuego" tras la salida de ambos de Pesadilla en el paraíso, el reality donde se conocieron.

Omar Sánchez ha aprovechado la ocasión para recalcar que no está con Marina por fastidiar a Anabel Pantoja, su expareja. "Mis sentimientos son reales. Desde que conozco a Marina pienso más en divorciarme de Anabel", ha señalado.

Y es que la relación entre Anabel Pantoja y Sánchez no fue tan idílica como el amor que vive ahora con Marina. "Anabel no quería que estuviera expuesto públicamente. Ella siempre quiso un novio anónimo", ha destacado el exconcursante de Pesadilla en el paraíso. "No he vivido un amor tan fuerte como el que estoy viviendo con Marina. Ella me transmite confianza y tranquilidad", ha agregado.

Precisamente de la influencer ha hablado en esta exclusiva, desvelando de paso el motivo por el que aún no han firmado su divorcio. "Obviamente, me voy a divorciar cuando vuelva a Canarias", cuenta el surfista, y explica: "Realmente no me he divorciado porque ni ella ni yo hemos podido por trabajo. Pero es un trámite muy rápido: ya lo haremos".

Por su parte, Marina no tiene prisa en que eso suceda. "Al final, un casamiento es un papel. Lo que importan son los sentimientos. Yo tampoco me quiero casar mañana, entonces no es algo que me corra prisa".