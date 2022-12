Omar Sánchez y Marina Ruiz hacen una exclusiva con referencias a Anabel Pantoja: "Ahora pienso más en divorciarme de ella"

El exmarido de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, y Marina Ruíz se conocieron en el programa Pesadilla en el paraíso de Telecinco. Lo suyo fue un "flechazo" a primera vista.

En su primera entrevista en exclusiva a la revista Lecturas, la pareja se ha mostrado muy feliz y han asegurado que "están pasando la prueba de fuego" tras la salida de ambos del reality.

Omar Sánchez ha aprovechado la ocasión para recalcar que no está con Marina por fastidiar a Anabel. "Mis sentimientos son reales. Desde que conozco a Marina pienso más en divorciarme de Anabel", ha señalado.

Y es que la relación entre Anabel Pantoja y Sánchez no fue tan idílica como el amor que vive ahora con Marina. "Anabel no quería que estuviera expuesto públicamente. Ella siempre quiso un novio anónimo", ha destacado el exconcursante de Pesadilla en el paraíso. "No he vivido un amor tan fuerte como el que estoy viviendo con Marina. Ella me transmite confianza y tranquilidad", ha agregado.

"Lo mejor es su corazón", ha destacado Marina de su chico. Con la muerte de Bernardo Pantoja, Omar visitó a Anabel para mostrarle su apoyo. "A las pocas horas de morir el padre de Anabel, fui al hospital a darle el pésame", ha declarado Sánchez. Sin embargo, esto no significa que vaya a cambiar nada. "Yo le tengo mucho cariño pero no se me ha removido nada al verla", ha aclarado el exconcursante.

Las afirmaciones de Belén Esteban respecto a la antigua relación de Omar y Anabel no son de buen gusto para el canario. "No voy a consentir que digan que en mi anterior relación he contado mentiras y he sido un aprovechado porque no es cierto", ha expresado Omar. "A lo mejor Anabel le ha contado a Belén mentiras", ha añadido.

Omar y Marina viven un cuento de hadas. De hecho, ambos tienen planes de irse a vivir juntos Madrid. "En diciembre o en enero, nos iremos a vivir juntos. Estamos buscando piso en Madrid", ha asegurado el surfista.

"Estoy muy enamorado de Marina", ha declarado Omar. Una de las razones principales por la que el exmarido de Anabel está tan "enamorado" de Marina es porque ve un futuro a largo plazo con ella. "Si mi relación con Marina sigue y me va bien, me gustaría formar una familia", ha expresado.