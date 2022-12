Alba Carrillo se ausenta de su puesto de trabajo por "no tener más fuerzas"

Fiesta ha comenzado este martes con una ausencia significativa. Y es que la silla de Alba Carrillo estaba vacía. Tal y como ha contado Emma García, la colaboradora se habría visto sobrepasada y, menos de dos horas antes del comienzo del programa de Telecinco, avisaba de que no iba a presentarse en su puesto de trabajo.

"Ha decidido no hablar más del tema", ha anunciado Emma García. "Se ha tenido que poner al teléfono Lucía Pariente, su madre, para corroborar que no se encontraba bien", ha detallado entonces. Según ha explicado el programa, la colaboradora "no tendría fuerzas para ir a trabajar".

La presentadora ha expresado su duda acerca de lo que habría ocurrido desde la última vez que se la pudo ver en televisión, hace apenas un día. Además, esta ausencia se habría producido horas después de haber cargado contra Jorge Pérez precisamente por no acudir a su puesto de trabajo.

"El equipo ha hablado esta mañana con ella, como con el resto de colaboradores, y estaba todo bien", ha relatado la presentadora. Además, ha mencionado que podría haber acudido al hospital: "Parece que ha tenido que ir a urgencias".

Para intentar comprender la situación de Carrillo, el programa ha mostrado una gran discusión que tuvo la colaboradora con Aurelio Manzano, quien habría filtrado información sobre ella y el ex guardia civil.

"Hay veces en las que dice que no puede más", ha confesado Marta López, que sí ha acudido al programa. Además, ha señalado que las redes sociales han hecho mucho daño. No obstante, no todos los colaboradores estaban de acuerdo con las formas en las que había decidido ausentarse, con muy poca antelación.