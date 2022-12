Jorge Pérez, del 'affaire' con Alba Carrillo a concursante de un 'reality': "Ha firmado el precontrato"

Desde que salió a la luz el tonteo que Jorge Pérez tuvo con Alba Carrillo, no se había vuelto a saber más de él. Tras varias especulaciones, el programa Sábado Deluxe ha desvelado que el ex guardia civil ha realizado un precontrato para el próximo reality show de Telecinco.

"Podemos confirmar que Jorge Pérez ha firmado el precontrato de un reality inminente en esta casa", ha desvelado María Patiño, presentadora de Sábado Deluxe.

Sin embargo, esta primicia no tuvo buena acogida para las productoras con las que trabaja Pérez, quienes no han aprobado su actitud de ausencia y silencio. El ganador de Supervivientes 2020 colabora en la productora de Fiesta y, desde que se conoció su affaire con Carillo, no ha acudido a los programas.

"Lleva dos años y pico trabajando en una productora y lo mínimo que debería hacer es sentarse y dar la cara", ha expresado Marta López, colaboradora de Sálvame. Además, López ha agregado que "tenemos casi confirmado que va a ser portada de una revista junto a su mujer".

Jorge Pérez no ha realizado ninguna entrevista y tampoco ha querido esclarecer los hechos respecto al tema de Alba Carrillo. Para algunos, el guardia civil, con su silencio, pretende seguir "alimentando" la polémica de su infidelidad.

La presentadora de Fiesta, Emma García, espera que Jorge "se siente un día, delante o detrás de las cámaras, y nos cuente lo que ha pasado como está haciendo Alba Carrillo".