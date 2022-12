La gestión de La Marina de València, en el aire por la indefinición de Ayuntamiento y Consell

Los trabajadores del Consorcio València 2007 temen por la estabilidad de sus puestos de trabajo en plena liquidación del ente que gestiona La Marina y han convocado una concentración de protesta a las puertas de la sede de este organismo para el próximo día 14 de diciembre. Este recinto, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, se encuentra en una situación de indefinición por la falta de acuerdo entre las administraciones públicas para dar con una fórmula de gestión que permita tomar el testigo del Consorcio, en el que participaban el Estado (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%) desde la celebración de la Copa América. Aquel evento supuso la revitalización de la antigua dársena no solo desde el punto de vista de los deportes náuticos, sino también para la instalación de empresas del ámbito de la innovación y para la apropiación ciudadana del recinto con zonas de paseo, de conciertos y de restauración en antiguas naves y suelos portuarios en desuso.

El desencuentro respecto al futuro del frente marítimo de la ciudad se produce a raíz de la salida del Gobierno central del Consorcio tras condonar la deuda acumulada de casi 400 millones de euros y que correspondía a la celebración del evento de vela en 2007. Ello derivó en la liquidación del organismo (proceso actualmente en marcha) y tanto el Ayuntamiento como la Generalitat acordaron gestionar de manera conjunta La Marina mediante una fundación o una empresa mixta, según acordaron el pasado mes de octubre el presidente Ximo Puig y el alcalde Joan Ribó.

Sin embargo, gran parte de los terrenos que aportaba el Puerto de València al Consorcio, como los tinglados o los antiguos docks, volverán ahora a la Autoridad Portuaria (APV), que a partir del 1 de enero asumirá la gestión de parte de La Marina, de los amarres y de la lámina de agua.

"Estamos en un momento muy complicado. Nos prometieron que se iban a mantener los puestos de trabajo del Consorcio, pero el Ayuntamiento y la Generalitat no se ponen de acuerdo. Pedimos que lo hagan para no tomar como rehenes a los trabajadores", afirma el responsable del Sector del Mar de CCOO, Francisco J. Martínez.

De hecho, este sindicato ya ha comunicado el preaviso para una concentración el próximo miércoles 14 de diciembre a las 12.00 horas frente a la sede del Consorcio para exigir que se garantice la estabilidad laboral de los 26 trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el ente en proceso de liquidación. "Los trabajadores están muy preocupados y asustados y no saben lo que puede pasar", añade. Según explica, tanto la administración municipal como la autonómica les mostraron su apoyo al inicio del proceso, pero no han accedido a reunirse con los representantes sindicales. "Estamos en una indefinición total con los trabajadores en medio por no hacer las cosas de forma organizada y con planificación", lamenta Martínez.

Una de las alternativas consiste en que la APV ceda al Consistorio los terrenos o incluso que el Puerto encargue la gestión de La Marina a una empresa pública como Tragsatec mediante una encomienda de gestión. En cualquier caso, CCOO pide que el personal se subrogue como marca la ley para seguir desempeñando sus empleos al margen de la forma jurídica que adopte la gestión del recinto.

La postura del Ayuntamiento pasa por pedir al Ministerio de Transportes una "unidad de gestión" de la Marina para dar coherencia y seguridad de los puestos de trabajo y empresas concesionarias, y que esa entidad gestora sea el propio Ayuntamiento. Así se lo pidió Ribó a la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, en una reunión celebrada el pasado 30 de noviembre.

El alcalde lanzó un mensaje "de tranquilidad y de confianza dirigido a todas las instancias empresariales, así como a los trabajadores" que operan en este ámbito, para que sepan que el Ayuntamiento "está trabajando para que la actividad continúe de manera normalizada y con el objetivo de consolidar a la Marina como un polo de innovación, de impulso económico, de creatividad y de innovación".

El PP censura la "situación de parálisis"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, critica la "situación de parálisis" y de "indefinición jurídica" de La Marina, así como que el alcalde, Joan Ribó, no haya demostrado "un interés claro" por este enclave "como un centro de innovación" y "de futuro fundamental". En su opinión, el primer edil, "a puerta de elecciones", intenta "aparentar que hace algo" por el recinto marítimo.