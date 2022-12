Todo es mentira mantiene informados a los espectadores sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tanto es así que este lunes el programa de Cuatro ha conectado con Andréi, un desertor del ejército ruso que se encuentra refugiado en España, y que no ha dado a conocer su rostro.

El hombre huyó de su país de procedencia para no ser reclutado por el ejército: "Teníamos que abandonar Rusia, porque en cualquier momento podía recibir una carta de reclutamiento. Antes de la guerra no me importaba estar en el ejército, pero en la guerra no podría estar allí". El hombre escapó con su familia, recorriendo distintos países europeos hasta llegar a España.

"Primero fuimos a Turquía, el único que aceptaba aviones rusos. Luego a Grecia, porque teníamos visado del país; luego llegamos a Francia y después en tren hasta Barcelona", ha contado, dando la espalda a la cámara en todo momento. Sobre por qué ha huido a España, el desertor lo ha explicado: "Yo hablaba un poquito español. De niño estudiaba español. Aquí puedo explicar mi opinión, puedo hablar algo".

El joven ha hablado de la convocatoria del ejército: "Recibió la carta mi madre, y después un segundo reclutamiento". "Mis amigos no me creen porque solo tienen información de la tele", ha explicado para justificar que apenas hable con ellos.

"Prefiero hablar con mi madre, que conoce las noticias de todo el mundo", ha relatado el ruso. "Me apoya mucho y no tiene miedo de explicar su opinión contra la guerra. Está en Rusia y es bastante peligroso, y estoy preocupado". También ha hablado del castigo por desertar: "Me pueden detener y podría estar hasta dos años de cárcel".

"Los rusos prefieren no hablar mucho de la guerra, porque tienen miedo. Me parece que es más cómodo para ellos no hablar de esto que explicar su opinión. Si dices algo contra la guerra, enseguida tienes muchos problemas en el instituto, en la universidad y en el trabajo", ha narrado.

El equipo de Todo es mentira le han dado la enhorabuena, tanto por su nivel de español como por su valentía. "Yo no puedo decir nada malo sobre los jóvenes que no opinan, porque cada uno puede decir si hablar o no, e irse del país, pero yo no quería pensarlo mucho tiempo, y por eso mi familia decidió abandonar. Es horrible que Rusia mate a gente inocente en otro país".

En la educación de Rusia siempre se insiste en el respeto al presidente. "Por eso mi hija va a poder estudiar aquí, que es mucho mejor", ha explicado Andréi, quien cree que se quedará en España con su familia para tener un futuro.