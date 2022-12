Todo es mentira ha abierto su programa este jueves con el tema de las seis cartas bomba que han llegado al Gobierno. Aprovechando este tema de actualidad, Risto Mejide ha asustado a sus compañeros anunciando que él también ha recibido un sobre que todavía no había abierto.

"Os tengo que decir una cosa, no es broma. Me acaba de llegar una carta al camerino, y he pedido que me la bajen", ha contado el presentador ante la sorpresa de sus compañeros. "Que me la abra Castelo", ha bromeado entonces.

"Te voy a decir una cosa: sería la primera que llega sin bomba", le ha contraatacado el humorista. "Viene sin remitente", ha señalado el conductor del programa. No obstante, no cumplía las aparentes características del resto de cartas: el sobre no era marrón ni tenía la letra azul.

Eso sí, Mejide ha señalado que "pesa". "Como soy generoso, he pedido compartirla con mis compañeros", ha bromeado el presentador. "Si no explota, no pasa nada, ya la leeré otro día", ha dejado claro. Abordando de nuevo el tema con un experto, Antonio Castelo ha abierto el sobre.

No era una bomba lo que había dentro, pero el contenido también ha saltado todas las alarmas: se trataba de un plástico sellado con aparente tinta en su interior. "Informaremos sobre el contenido de esta carta", ha anunciado Risto, igual de anonadado que sus compañeros.