Celia Villalobos se ha vuelto a dejar ver por Todo es mentira. Y, como es habitual en el programa de Cuatro, en un momento en el que la política estaba dando su opinión se ha vivido un rifirrafe entre ella y Risto Mejide.

"Si seguimos con estos radicalismos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda...", comentaba Villalobos sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso al llamar 'filoetarra' a una diputada. Sin embargo, el presentador del espacio de Mediaset la ha interrumpido: "Pero si son los tuyos los que han dicho eso".

La tertuliana le ha contestado enseguida: "Mi alma, déjame que acabe, déjame". "Pues acaba ya", le ha señalado Mejide. Disgustada, la política ha señalado: "A partir de ahora voy a contabilizar". Una idea a la que le ha dado el visto bueno el presentador.

"Como hablo alto parece que no paro, pero es que tú no me dejas", le ha señalado al conductor del programa. "Es que no dejo que te vayas del tema, es mi trabajo", se ha justificado Risto. Tras discutir un poco más sobre el tema político que estaban tratando, Villalobos ha insistido: "¡Por Dios, no para!".

"¿Por qué te sientes aludido con lo que digo yo? Has hecho lo que se hace en el parlamento, pues me has quitado la palabra, no me dejas terminar lo que tengo que decir... ¿Eso cómo se llama?", ha lanzado la tertuliana. Risto Mejide no ha tardado ni un segundo en contestar: "Presentar un programa de televisión".

Tras las risas de sus compañeros, la colaboradora se ha quejado: "Es que no me has dado tiempo para decir lo que quiero decir". "Sí, te lo he dado, pero vas dando soliloquios y tienes que ser más concreta. Esto es televisión. Además, cada minuto cuenta", le ha explicado Mejide.