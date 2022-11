Risto Mejide se ha pronunciado sobre los últimos rumores que se han publicado sobre Begoña Sánchez. Y es que un grupo de ultraderechistas han cuestionado la sexualidad de la mujer de Pedro Sánchez, y la han vinculado con el narcotráfico de Marruecos.

"Una nueva teoría conspiranoica, o mejor dicho, una barbaridad absolutamente delirante ha conseguido lo impensable: que Irene Montero y Macarena Olona coincidan", ha comenzado el presentador. Ambas políticas se han mostrado en contra de este tema, y han mostrado su repulsa sobre esas teorías. Y a ellas se ha unido Risto Mejide.

"Es muy triste que este tipo de declaraciones acaben salpicando a todos los medios, incluido este, no me voy a excusar", ha señalado Risto. "Pero hay que denunciar estas barbaridades. Se puede atacar a alguien por sus decisiones, por su política o por su acción de gobierno. Ahora bien, decir estas barbaridades sobre la persona que, además, no es el presidente del gobierno, es su mujer, me parece algo inaceptable".

"Lo más inaceptable es que ahora tenemos a dos exministros aquí, pero no siempre hemos tenido tan buen gusto eligiendo a la gente que se sienta en esta mesa. Porque la persona que ha difundido esta teoría difamatoria pasó precisamente por este programa", ha anunciado Risto ante la sorpresa de sus compañeros.

Se trata ni más ni menos de Pilar Baselga. "Entró en directo en verano en 2022 a Todo es mentira y su participación pasó a la historia", explicaba Mariló Montero. Se trata de una historiadora cuyas declaraciones descabelladas desmentía reiteradamente el programa de Cuatro. Además, en una de sus conexiones con ella amenazó con demandar al formato.

Y es que este grupo de negacionistas se dedica a retocar fotos para mostrar a mujeres de políticos con rostro masculino para señalar un pasado "como hombres". "Este tipo de ataques inaceptables a las parejas de los presidentes encuentran su hueco en redes sociales", ha advertido Mejide.