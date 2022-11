Un tirador español en Ucrania se desahoga en 'Todo es mentira' y agradece el evadirse con el programa: "Me quiero ir ya"

Juan, el tirador de precisión con el que suele hablar Todo es Mentira, se ha desahogado con el programa. Y es que el exlegionario ha asegurado no aguantar más en Ucrania después de actualizar, como es habitual, la situación del país en guerra.

"Todos sabemos que las guerras acaban en una mesa. Y espero que acabe, porque me quiero ir ya", ha confesado, congelado de frío. "Siento el imperativo de irme, es que siento el irme. Me tengo que ir ya", ha insistido en directo con el programa de Cuatro. Además, ha asegurado que la situación le desborda: "Ya he llegado a mi límite".

"Hay gente que me pregunta que por qué salgo en el programa de Risto. Hostia puta, no sabéis lo bien que me hace mentalmente desahogarme, hablar con gente española...", ha expresado el exlegionario. Y, además, Juan ha dejado claro que no se beneficia económicamente: "Y no pagáis ni un duro, que hay gente que dice que me estoy forrando".

"Yo lo hago porque a mí me viene bien mentalmente", ha reiterado. "Si por vosotros fuese saldría más en televisión, pero cuando coges algo por costumbre ya no te beneficia", ha explicado el tirador. "A mí me viene de puta madre que me llaméis, y yo me descargo", ha repetido.

"Pues desahógate, Juan. Estás harto", le ha compadecido el presentador. "Estoy muy cansado, Risto", ha indicado el invitado. Ya en clave de humor, el tirador le ha dicho que no el conductor del programa de Cuatro no le sigue en Instagram: "Ya te vale", le ha recriminado. Además, le ha felicitado por su cumpleaños.

"Estoy recaudando dinero para conseguir un vehículo aquí en Ucrania, de vital importancia", ha continuado Juan. Y ha enternecido a toda la mesa de Todo es mentira con una anécdota: "Y me ha donado dos euros un niño de siete años, que tiene una paga de cinco euros al mes. Me ha dicho que no me puede dar más, pero que soy su superhéroe".

"El ser humano, cuando es pequeño, tiene una bondad enorme, pero cuando se hace adulto, la pierde", ha señalado, encantado con el mensaje", ha continuado. "Tienes todo el derecho del mundo a estar harto y a estar triste, y para nosotros, lo mínimo es que te sirvamos como apoyo. Es una gran recompensa", le ha comentado el presentador. "Siempre nos deja con el corazón encogido", ha suspirado Risto al terminar la conexión.