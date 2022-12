Adriano se divorcia 24 días después de casarse: el detonante ha sido el Brasil-Suiza

El futbolista brasileño Adriano Leite Ribeiro se ha divorciado de Micaela Mesquita tras 24 días de casados. La pareja se había dado el 'sí, quiero' el pasado mes de noviembre y, tras el partido Brasil-Suiza del Mundial de Qatar, han decidido separarse.

Aunque la relación ha pasado por diferentes altibajos, el golpe final ha sido el último partido de Brasil durante el Mundial de Qatar 2022. Adriano se había desplazado hasta Vila Cruzeiro para ver el partido con unos amigos y, después dos días, regresó a su hogar. La situación a Micaela no le gustó nada y, tras las disculpas del futbolista, esta decidió terminar la relación.

"La nueva emperatriz", así había sido apodada Mesquita cuando en, 2015, empezó su relación con el futbolista. Sin embargo, no todo fue viento en popa. Hasta el 2018, la relación pasó por muchos altibajos y, tras darse un "tiempo", volvieron a intentarlo, aunque con ciertas especulaciones alrededor.

Lo cierto es que se rumoreaba que el emperador Adriano vivía un triángulo amoroso con Mesquita y Victoria Moreira, con quien se dijo que se había comprometido en junio de 2020. Sin embargo, el exfutbolista del Inter se casó con Micaela y "sentó cabeza".

Mesquita ha eliminado todas las fotografías junto a Adriano de su perfil de Instagram y ha expresado que Adriano es una persona "falsa" y que se ha equivocado. "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos".