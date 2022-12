Arrimadas se presentará a las primarias de Cs si Bal no se retira y le pide que recapacite: "No quiero ir a una batalla campal"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, solo se presentará a las primarias que celebra el partido en enero si su "amigo, compañero y mano derecha" Edmundo Bal "no recapacita" y mantiene su candidatura que anunció el viernes pasado, ante la "sorpresa" de sus compañeros y, aún más, de la número uno. En todo caso, Arrimadas advierte de que "no quiere ir a una campaña campal" porque "lo que necesitan los compañeros es un partido unido" y "no estar en luchas internas pensando en las generales".

Arrimadas ha salido a comparecer este lunes, desde la sede del partido, tres días después de que el portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, iniciara un desafío contra ella y le pidiera que se eche a un lado para renovar la imagen de Ciudadanos. "Voy a seguir trabajando en esta candidatura de unidad, porque solo en el caso de que Edmundo Bal no recapacite y retire su candidatura, solo en ese caso, presentare mi lista a la asamblea de enero". Así, la presidenta ha confirmado que su intención continúa siendo la misma que hace semanas: continuar "trabajando en lista de unidad que abre el partido a nuevos perfiles", una lista que aún "no esta definida", pero para la que "es necesario que Bal vuelva a la unidad".

Arrimadas ha admitido las "grandes discrepancias" que ha generado la Ley del sí es sí con su vicesecretario general y portavoz nacional en las últimas semanas, pero insiste en que ni siquiera eso "puede llevar al partido a la ruptura, porque ni los votantes ni los militantes se lo merecen". Por eso, ha insistido en que va "a seguir trabajando para una candidatura de unidad, más trasversal y que recoja las conclusiones de la refundación" del partido.