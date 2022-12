'En boca de todos' habla con Edmundo Bal tras presentarse a las primarias de Ciudadanos: "Inés Arrimadas puede tener su hueco"

Los ánimos siguen crispados en Ciudadanos. Tanto es así que, este viernes, su portavoz, Edmundo Bal, ha anunciado que se presentará a las primarias para dirigir el partido que, ahora mismo, capitanea Inés Arrimadas.

Por ello, En boca de todos ha contacto en directo con el portavoz, quien ha destacado que no se presenta "frente a nadie", sino que lo hace "con la idea de liderar el proyecto que Ciudadanos ha puesto en marcha desde hace muchos meses": "Ha sido un proceso muy costoso donde ha intervenido mucha gente muy válida, es el proceso de la refundación de donde han salido las ideas de los afiliados y los militantes a través del modelo del partido".

"Yo creo, entiendo y he pensado que debería haber, como resultado final de este proceso de refundación, un partido nuevo con un nuevo líder, una nueva cara que, en definitiva, pueda llevar y acompañar a estos militantes a esa asamblea donde, finalmente, tendremos que decidir con una ponencia de valores, ese modelo de partido que quieren los afiliados y convertir el partido en algo atractivo, que haga una oferta electoral que sea atrayente para los comicios que tienen lugar en 2023", ha señalado Bal.

"Quiero cambiar las cosas y que las encuestas no nos den esos resultados tan malos, por ejemplo, respecto a los diputados que podríamos tener si las votaciones se produjeran ahora. Yo quiero ilusionar a la gente para que se presente a las elecciones locales y autonómicas que son en mayo de 2023. Quiero que, de nuevo, los militantes y simpatizantes recobren la ilusión. Me para mucha gente por la calle y me dicen 'yo un día voté a Ciudadanos, pero dejé de hacerlo'. Yo les digo 'usted nos tiene que volver a votar'. Pero para eso hay que darles ilusión, algo nuevo y hacer cambios", ha agregado el político.

De la misma manera, Edmundo ha apuntado que Arrimadas no ha tomado una decisión acerca de presentarse, o no, como candidata a la presidencia del partido, aunque en principio parecía que lo descartaba: "A mí me gustaría, sinceramente, que pudiéramos aglutinar todos los activos políticos de este partido. Entiendo que Inés Arrimadas es un activo de primer orden, no hay más que ver el discurso que hizo ayer en el Congreso de los Diputados respecto a la reforma de la derogación del delito de sedición. Hay otros activos políticos de este partido que a mí me gustaría, también, que estuvieran conmigo en este proyecto para tratar de hacerlo atractivo para la ciudadanía".

"Inés Arrimadas tiene su sitio, o puede tener su hueco, tienen que preguntárselo a ella, para participar en este proyecto que yo quiero poner en marcha y que es mi proyecto. Es el proyecto de la refundación y que es, creo, el que quieren los militantes y afiliados de mi partido. Inés, ¿cómo no va a tener espacio en este proyecto si es la persona con la que yo he trabajado los últimos tres años y medio? Es muy valiosa en política", ha recalcado Edmundo Bal para, después, agregado que le gustaría que ella "ocupara el lugar que le corresponde dentro del partido": "Cuando hemos hablado sobre esto, le he pedido que diera un paso a un lado y dejara que otro fuera el líder de este partido".

Respecto a la posibilidad de que Begoña Villacís se presentase como candidata, Bal ha apuntado que no ha podido hablar con ella, aunque esta noche va a verla puesto que celebran la cena de Navidad del partido en la Comunidad de Madrid: "Nadie debe tener miedo a presentarse democráticamente, de acuerdo con los estatutos de un partido, a liderarlo y tratar de aglutinar a la gente y unirlos. No entiendo que deba haber enfados ni que nadie se tome esto como algo personal".