Britney Spears tendrá su propio musical en Broadway en 2023

Es difícil entender la música actual sin la revolución que supuso la aparición del pop de Britney Spears hace casi 25 años. Es lógico, pues, que un centro neurálgico de la industria como Broadway le rinda homenaje a la Princesa del Pop. Y para ello no hay nada mejor que un musical que, a partir de 2023, repase los mayores éxitos de su icónica carrera.

Las marquesinas de Nueva York pronto comenzarán a anunciar Once Upon a One More Time [juego de palabras con uno de sus temas más icónicos y que se podría traducir como Érase una vez Una Vez Más], un nuevo espectáculo impulsado por la propia discográfica de Britney y que verá la luz en el Teatro Marquis la noche del 22 de junio.

Se trata de un jukebox musical, ese tipo de musicales sin música original que recopilan grandes canciones, normalmente de artistas consagrados, tal y como han anunciado los productores, James L. Nederlander y Hunter Arnold, cuya ya idea ya tuvo su estreno en 2021 -con la Compañía de Teatro Shakespeare de Washington DC- si bien ha pasado por multitud de talleres, ajustes y modificaciones para mejorar la experiencia.

Entre otras cosas, las coreografías, a cargo de los coreógrafos de hip hop Keone y Mari Madrid, y la historia, la cual no tiene nada que ver con la vida de Britney Spears, quien no está involucrada en el desarrollo del proyecto ni se ha pronunciado sobre él.

Once Upon a One More Time es una reinterpretación feminista de las grandes protagonistas de los clásicos cuentos de hadas, que revive las historias de Cenicienta, Blancanieves o La Sirenita gracias a hits como Oops!... I Did It Again, Toxic o Circus. Por ahora, eso sí, se desconoce el reparto, cuyo casting comenzará próximamente.

Siendo este el tercer musical de Broadway que contiene canciones de la Princesa del Pop (tras Juliet y Moulin Rouge!), la diferencia es desde luego colocar a Britney como el centro musical sobre el que gira un club de lectura de protagonistas de cuentos clásicos cuya vida cambia cuando leen a la psicóloga y activista feminista Betty Friedan y su famoso libro La mística de la feminidad, de 1963.