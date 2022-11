Britney Spears no quiere que Millie Bobby Brown la interprete en una película sobre su vida

El pasado viernes llegó a Netflix Enola Holmes 2: un nuevo exponente de la asociación tan provechosa entre la plataforma de streaming y Millie Bobby Brown, que también protagoniza la serie estrella de su catálogo. Fue Stranger Things la que precipitó a Brown a la fama con solo 12 años, convirtiéndose en una estrella mientras la serie de los hermanos Duffer continúa (se espera que termine en su próxima quinta temporada), y la actriz planea los siguientes pasos de su carrera. Más que planes, por ahora, tiene deseos, y desveló uno muy llamativo durante una reciente entrevista en The Drew Barrymore Show. Allí dijo que le encantaría interpretar a Britney Spears en una película sobre su vida. “Quiero interpretar a alguien real, y creo que la indicada sería Britney Spears”.

¿El motivo? Brown percibe similitudes entre la carrera de esta estrella del pop, que empezó con 9 años, y la suya propia. “Su historia me apela. Creciendo bajo el ojo público, viendo sus vídeos y viendo entrevistas de ella cuando era más joven…”, reflexiona Brown. “No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta, solo la suya”. Por supuesto solo era un comentario, sin que haya tentativas reales de poner a Brown a interpretar a la autora de Toxic, pero dicho comentario ha llegado a oídos de Spears y no parece haberle sentado bien. Spears, figura pública de lo más controvertida a causa de sus problemas con la salud mental y los conflictos con su padre, ha opinado sobre el asunto en una publicación de Instagram.

“Me enteré de que la gente quiere hacer películas sobre mi vida… ¡tío, no estoy muerta! Aunque parece bastante jodidamente claro que hay gente que preferiría que lo estuviera…”, exclama junto a una imagen de unas puertas. Acto seguido explica a qué se debe la presencia de estas puertas: “¡Supongo que mi familia va a cerrar sus puertas ahora! ¡¡¡De cualquier manera... solo quiero saludar y compartir estas fabulosas puertas!!! He publicado demasiadas cosas esta semana... ¡Estoy avergonzada!”. Spears concluye su post con un “que tengáis un buen día”, sin hacer ninguna mención directa a Brown.

Parece, en cualquier caso, que Spears no está por la labor de que nadie le dedique un biopic, aunque algunos fans no piensan lo mismo: más allá de la ocurrencia de la actriz de Enola Holmes, un sector del fandom está empeñado en que Pablo Larraín haga una película sobre la cantante para culminar su trilogía de grandes mujeres de la cultura pop. Después de Jackie Kennedy y Diana de Gales, sin embargo, el director chileno ya ha escogido una nueva figura y no es Spears: se trata de Maria Callas, que será interpretada por Angelina Jolie en la próxima película de Larraín.

