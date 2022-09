Una fuerza de la naturaleza: Tráiler de 'Enola Holmes 2' con el regreso de Millie Bobby Brown

La hermana menor de Sherlock Holmes aparece perseguida por sus enemigos y visiblemente apurada, y entonces mira a cámara queriendo aclarar a la audiencia cómo ha llegado ahí. Enola Holmes comenzaba de este modo, rompiendo la cuarta pared para introducirnos en el día a día del personaje creado por Nancy Springer (a partir, evidentemente, de la obra canónica de Arthur Conan Doyle), y así comienza también el tráiler oficial de Enola Holmes 2. A su estreno en 2020, Enola Holmes supuso un exitazo para Netflix amparándose en la fama de Millie Bobby Brown (triunfando en la misma plataforma con Stranger Things), además de en la química con Henry Cavill, que interpretaba a su hermano Sherlock.

Este dúo, perdiendo importancia el Mycroft de Sam Claflin, sigue siendo central en Enola Holmes 2, aunque Cavill ha dado cuenta de alguna diferencia que otra. “La relación de Enola y Sherlock ha evolucionado hasta un punto de igualdad. Mientras que en la primera película Enola pudo haber aprendido de Sherlock, puede que aquí las tornas cambien”. Tal y como vemos en el tráiler de la película que se ha publicado este fin de semana durante TUDUM (evento anual donde Netflix lanza novedades sobre sus series y películas), tras los acontecimientos de la primera película Enola ha fundado su propia agencia de detectives, pero le resulta difícil hacerse un nombre al margen de la fama de Sherlock. Este conflicto no evitará que ambos formen equipo para resolver un caso común.

Ambientado por una cover saltarina de Are You Gonna Be My Girl de Jet, el tráiler de Enola Holmes 2 conserva el ritmo de la primera película y su dependencia del carisma de Brown, lanzándola a una historia que según parece le hará afrontar “la cruda realidad adulta”. Netflix ha fijado su fecha de estreno para el 4 de noviembre, siendo Harry Bradbeer (llegado de Fleabag o Killing Eve) quien vuelve a hacerse cargo de la puesta en escena, mientras el dramaturgo Jack Thorne (autor de Harry Potter y el legado maldito) repite igualmente como guionista. Puedes ver el tráiler subtitulado de Enola Holmes 2 bajo estas líneas.

Durante TUDUM, Netflix también ha publicado un póster de la película.

Póster de 'Enola Holmes 2' Netflix

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.