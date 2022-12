En España existen miles de organizaciones no gubernamentales, entidades que se dedican a atender diversas necesidades sociales o concienciar sobre determinados temas sin ningún ánimo de lucro. 8.000 de ellas están dedicadas a la discapacidad, a atender las necesidades de estas personas y de sus familias. Para obtener financiación y funcionar correctamente, es indispensable que estas ONG's sean transparentes y lleven a cabo buenas prácticas, labor para que la pueden contar con la ayuda de la Fundación Lealtad, que se dedica a analizar y auditar a las organizaciones que se lo piden, entidades que, según nos contó su directora, Ana Benavides, van desde las más pequeñas, las que apenas manejan algunos miles de euros, hasta grandes organizaciones con varios millones de euros de financiación.

La gente, en general, ¿desconfía a la hora de donar dinero a estas entidades? ¿Necesita un sello que acredite que la entidad a la que vamos a dar dinero lo va gestionar de manera correcta?En realidad, las ONG’s en España son de las instituciones mejor valoradas a nivel confianza, así que podemos decir que tienen una buena reputación y nivel de confianza. Sin embargo, cuando miramos las razones por las que no dona la gente que aún no es donante la cosa cambia, encontramos que las dos principales banderas para la donación son las limitaciones económicas -algo por lo que no dona el 41% de los no donantes-, y la desconfianza, la razón por la que no dona el 36% de los no donantes. En general, el nivel de confianza es alto, pero la falta de confianza sigue siendo una barrera importante para la gente que no dona, empiece a hacerlo. El donante en este sentido también tiene una labor importante. No vale decir ‘yo desconfío’, porque los datos están ahí y los puede consultar. Si una ONG no es transparente o no tiene los datos claros, puede buscar otra que sí, la desconfianza no está justificada.