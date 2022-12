El 'culebrón' mediático protagonizado por Alba Carrillo y Jorge Pérez está salpicando a varios rostros: desde Marta López -pues supuestamente ambos terminaron en su casa- hasta, obviamente, Alicia Peña -la mujer de él-. Sin embargo, Carrillo también se ha dirigido a Canales Rivera después de que defendiera al ex guardia civil, y ahora el torero ha desmentido algunas de las acusaciones de la modelo.

La exconcursante de GH VIP, harta de que se dijeran mentiras y le quisieran echar a ella "todo el muerto", tal y como sostuvo, quiso dar su versión de los hechos y contar que lo sucedido iba más allá de un simple "cruce de labios", como dijo Pérez. Según ella, habían "resuelto" la tensión sexual que ambos tenían en el sofá de Marta López, versión que también confirmaba la propietaria en Sálvame: "¡Si se la ha tirado en mi casa!".

Pero, en sus intervenciones televisivas, tras varios días callada, tuvo tiempo para contestar a todo y a todos, incluido a Canales Rivera, con quien tuvo un affair en diciembre de 2021. Y es que el torero salió en defensa de Jorge Pérez, algo ante lo que ella no se quedó callada: "Él tiene que defender a los infieles, no se ha jorobado. No va a defender este hombre, encima, a las pobres mujeres. Todos sois víctimas, ¿y yo qué soy, la serpiente con la manzana y todos mordéis la tentación?".

"Sí, nos volvimos a liar, por listo. Si estabas tan enamorado, ¿qué haces volviéndote a acostar conmigo estando con ella?", reveló la modelo en Ya es mediodía, advirtiendo al tertuliano de Sálvame. "Cuidadito porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo, porque lo que nos has contado a una amiga mía y a mí de la mujer que tanto amas... Cuidado. De mí no hables".

Ahora, Canales Rivera le ha respondido y, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que Alba Carrillo puede decir "lo que le dé la gana": "En ningún momento le he sido infiel a mi pareja con ella, eso tiene que quedar clarísimo".

Aun así, sí ha confirmado que existió ese segundo encuentro entre ambos al que alude, pero es muy diferente a lo que ella contó, pues fue una cena con amigos en la época en la que él aún no había vuelto con su novia, Isabel Márquez, con la que ha roto y vuelto varias veces: "No le he sido infiel para nada".

"A partir de ahí, puede decir lo que ella crea conveniente. Yo no voy a contar lo que pasó esa segunda vez que nos vimos", ha añadido y, además, ha defendido su intervención en Sálvame por el que Alba le criticó. "Lo único que hice fue opinar de su historia que está sucediendo ahora mismo, yo solo di mi opinión, la cual la mantengo".