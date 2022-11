Alicia, la mujer de Jorge Pérez, se pronuncia por primera vez: "Hablaré de lo que siento cuando coja fuerzas"

Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, se ha convertido en el protagonista de estos días en Telecinco. El colaborador de Ya es mediodía ha sido infiel a su mujer con Alba Carrillo durante la fiesta de Unicorn TV. El vídeo, que se ha mostrado en Fiesta, deja ver a la perfección a los dos compañeros besándose apasionadamente.

El Guardia Civil, entre lágrimas, ha pedido perdón públicamente a Alicia Peña, su mujer, quien es la más afectada por todo lo ocurrido. Horas después de conocerse la infidelidad, se ha pronunciado en sus redes sociales.

"Millones de gracias por todos los mensajes. Os he leído a todos y el amor que siento en ellos es muy bonito", comienza diciendo Alicia en un escueto comunicado a través de sus stories de Instagram.

'Storie' de Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez. aliciaphumada / INSTAGRAM

Alicia se siente muy afortunada por el apoyo que está recibiendo, por lo que tiene claro que terminará contándoles cómo se siente. "Os merecéis una respuesta a cada uno, pero es imposible. Así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón", ha dicho.

Estas palabras llegan después de que su marido mostrase su arrepentimiento en Fiesta. "Es totalmente falso que mi matrimonio estuviera pasando por una crisis. Yo sé que he metido la pata y voy a asumir las consecuencias. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Me rompe entender que alguien pueda beneficiarse de algo así. Hasta ese día que cometí ese grave error por ese tonteo mi matrimonio era excelente", ha afirmado el modelo.