Alba Carrillo asegura que la tensión sexual con Jorge Pérez "se resolvió": "Él y yo sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano"

No deja de crecer la tensión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez tras los vídeos en los que se veía cómo los colaboradores de Ya es mediodía se besaban en la fiesta de Navidad de Unicorn, productora del programa de Telecinco.

Tras los mensajes de Alicia Peña, mujer del ex guardia civil, y Pérez, donde ambos sostienen que no pasó nada entre el exconcursante de Supervivientes y Carrillo, este jueves, la colaboradora ha regresado a Ya es mediodía para contar su versión de los hechos: "He protegido a un compañero, no he mentido. He protegido a una persona a la que yo tenía cariño y pensaba que él iba a hacer lo mismo conmigo".

"Es evidente que él y su mujer han trazado una estrategia y, según me han contado varios compañeros, han querido echarme a mí todo el muerto", ha apuntado Carrillo que, además, ha explicado que Isabel Rábago se enteró, el pasado domingo, de lo sucedido entre los dos compañeros. Tal y como relató Rábago el miércoles 30 de noviembre, Alicia Peña contactó con ella y le contó la versión que le había dado el ex guardia civil.

"Pediría que las personas que no han estado en esa casa no opinen de nada", ha solicitado Carrillo. Por su parte, Marta López ha detallado cómo se produjo el encuentro entre su compañera y Pérez: "Ella no le pide que vaya, habló con él y Jorge le preguntó dónde estaba. Le dijo que venía a mi casa y él dijo que iba a buscarla".

"Esto viene de mucho tiempo atrás, no se había consumado, no hemos estado juntos nunca jamás en un hotel, no nos habíamos visto nunca fuera de la televisión o de un espacio donde hubiera gente hasta el otro día. Pero aquí había una atracción física y sexual entre los dos. Hay mogollón de compañeros que lo pueden decir. Era una cosa mutua. Vamos a empezar a decir la verdad porque yo tengo también un compromiso con mi audiencia y con las personas que nos están viendo. Lo que yo he hecho es proteger a una persona que le tenía cariño, pero ya se acabó. Voy a empezar a decir las cosas como son", ha afirmado Carrillo.

"Marta, en lo que yo creo que es un momento de amistad, me saca de allí porque eso se está yendo de las manos y no es bueno para ninguno de los dos. Tampoco por mi imagen, que es verdad que me había tomado unas copas, estaba en una cena de empresa. Me voy de allí y le llamo desde el taxi. Él me pregunta que dónde estoy, se lo digo y me dice que viene a casa de Marta. A mí no me quedó claro a qué venía, pero después de esas imágenes...", ha añadido.

"Marta nos avisó de que no quería líos porque siempre acababa en medio y se retiró a sus aposentos. Luego lo que pasó ahí... Es verdad que luego yo me fui a casa con él", ha agregado la colaboradora que, además, ha apuntado que llegó de día a su casa: "Fuimos en su coche. Me llevó a mi casa".

Joaquín Prat ha preguntado a Alba Carrillo si Jorge Pérez la dejó en su casa y se despidieron con un beso en la mejilla, a lo que esta ha respondido que no: "Un beso, claro". Entre risas, Marta López ha preguntado: "¿Habéis hecho algo que yo no sepa en mi casa? ¿Tengo que cambiar el sofá, las fundas o algo?". "Nada que no hayas hecho tú antes en ese sofá, Marta", ha respondido Carrillo, agregando que no iba a "entrar en detalles".

La colaboradora ha añadido que acordó con Pérez que ambos guardarían silencio y harían como que no había pasado nada entre ellos, pero a los dos les sorprendieron las imágenes que, al día siguiente, emitió Fiesta. Carrillo también ha asegurado que confía en Marta y ha desvinculado a su amiga de la polémica.

"Hay una tensión, entre vosotros, sexual no resuelta, que se suele llamar, una atracción", ha tratado de recapitular el presentador cuando ha sido interrumpido por Carrillo: "Ahora ya podemos decir 'resuelta'. Se resolvió. No voy a entrar en detalles porque estas cosas son íntimas. Lo que está claro es que dos personas no se besan ni se acuestan si una no quiere, cuando son adultas y lo hacen en libertad".

"Una pregunta, si la mujer sabía todo, que es a la que tiene que dar cuentas su marido, ¿por qué nos deja Jorge mentir a Marta y a mí para protegerle? No lo entiendo. Me siento engañada porque si él a mí me llama y me dice 'oye, mi mujer lo sabe todo, tú no mientas y no quedes como el culo por defenderme a mí'", ha expresado, indignada Alba Carrillo.

"Jorge y yo sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Son unos cínicos. Tú no puedes ir limpiando tu imagen para echar mierda a los demás. Esto es así porque lo ha ido diciendo a todo el mundo. A mis compañeros de Fiesta les dije que, por favor, protegiéramos a Jorge", ha agregado la colaboradora.

El matinal ha aprovechado para ponerle a Alba Carrillo las declaraciones de Canales Rivera en Sálvame, donde el torero aseguraba que estaba de parte de Jorge Pérez. Indignada, la colaboradora no ha dudado en advertir al diestro.

"Me alegro de que por fin trabajaras después de tantos días. Sí nos volvimos a liar, por listo. Si estabas tan enamorado, ¿qué haces volviéndote a acostar conmigo estando con ella? Escucha, me lloraste y te dije 'vale, pero cómprate otro pijama'. Cuidadito porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo porque lo que nos has contado a una amiga mía y a mí de la mujer que tanto amas... Cuidado. De mí no hables", ha afirmado Carrillo.

"Ha habido más encuentros, mentiroso. Y yo no vendo, jamás, a nadie. Lo saben todos los paparazzis y toda la gente de esta profesión. Yo, cuando he querido hacer una exclusiva, la he hecho. Y cuando he querido decir una barbaridad, la he dicho. Me he ido a un photocall y lo he cascado o cojo mis redes sociales y lo cuento", ha continuado Alba Carrillo.

"Yo no tengo por qué vender a nadie y, desde luego, si tuviera que decir que he estado con alguien, no sería contigo, Canales. Eres una puñetera mancha en mi jersey, ¿vale? El que me vendiste fuiste tú y tus amigos, que estáis 'pelaos'. Yo fui con una amiga que te revienta a ti en dinero y yo vivo muy bien. No necesito vender a Canales y menos con los hombres que yo he estado. Si tienes narices, dejas de meterte conmigo y con los toros y te metes con lo que tienes en casa", ha declarado la modelo.

"Él tiene que defender a los infieles, no se ha jorobado. No va a defender este hombre, encima, a las pobres mujeres. Todos sois víctimas, ¿y yo qué soy, la serpiente con la manzana y todos mordéis la tentación? Mira, eres un mentiroso y como vuelvas a hablar de mí te desmonto el chiringuito y tienes que acabar saliendo de Toledo", ha sentenciado Alba Carrillo que, además, al despedir el programa, ha mirado a cámara y ha hecho una peineta.