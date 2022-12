Alba Carrillo afirma que estuvo con Canales Rivera cuando tenía novia y le hace una peineta: "Eres una mancha en mi jersey"

El 'culebrón' de Alba Carrillo y Jorge Pérez, el beso o no beso que se vio en un vídeo en la fiesta de la productora Unicorn, continúa coleando, especialmente después de que el ex guardia civil y su mujer, Alicia Peña, hablaran. La modelo ha querido responder al ver que la estaban dejando de mentirosa, y también lo ha hecho para contestar a todos los que estaban hablando.

"Jorge y yo sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Son unos cínicos. Tú no puedes ir limpiando tu imagen para echar mierda a los demás. Esto es así porque lo ha ido diciendo a todo el mundo. A mis compañeros de Fiesta les dije que, por favor, protegiéramos a Jorge", ha asegurado este jueves la colaboradora en Ya es mediodía.

Sin embargo, la exconcursante de GH VIP también ha hablado de otra persona más, Canales Rivera, quien este miércoles salió en defensa de Jorge Pérez en Sálvame.

"Me alegro de que por fin trabajaras después de tantos días. Sí, nos volvimos a liar, por listo. Si estabas tan enamorado, ¿qué haces volviéndote a acostar conmigo estando con ella? Escucha, me lloraste y te dije 'vale, pero cómprate otro pijama'", ha revelado. "Cuidadito porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo, porque lo que nos has contado a una amiga mía y a mí de la mujer que tanto amas... Cuidado. De mí no hables".

Alba Carrillo comenta las declaraciones de Canales Rivera. MEDIASET

"Ha habido más encuentros, mentiroso. Y yo no vendo, jamás, a nadie. Lo saben todos los paparazzi y toda la gente de esta profesión. Yo, cuando he querido hacer una exclusiva, la he hecho. Y cuando he querido decir una barbaridad, la he dicho. Me he ido a un photocall y lo he cascado o cojo mis redes sociales y lo cuento", ha continuado Alba Carrillo.

"Yo no tengo por qué vender a nadie y, desde luego, si tuviera que decir que he estado con alguien, no sería contigo, Canales. Eres una puñetera mancha en mi jersey, ¿vale? El que me vendiste fuiste tú y tus amigos, que estáis 'pelaos'. Yo fui con una amiga que te revienta a ti en dinero y yo vivo muy bien. No necesito vender a Canales y menos con los hombres que yo he estado. Si tienes narices, dejas de meterte conmigo y con los toros y te metes con lo que tienes en casa", ha declarado la modelo.

"Él tiene que defender a los infieles, no se ha jorobado. No va a defender este hombre, encima, a las pobres mujeres. Todos sois víctimas, ¿y yo qué soy, la serpiente con la manzana y todos mordéis la tentación? Mira, eres un mentiroso y como vuelvas a hablar de mí te desmonto el chiringuito y tienes que acabar saliendo de Toledo", ha sentenciado Alba Carrillo que, además, al despedir el programa, ha mirado a cámara y ha hecho una peineta.