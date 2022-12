Jorge Pérez desmiente a Alba Carrillo después de que se dijera que se habían acostado en casa de Marta López

La fiesta de Unicorn en la que se dio el tonteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue dando que hablar. Según la modelo, la noche fue más allá de un "cruce de labios", como él lo describió, y terminaron en casa de Marta López, tal y como también ella confirmó. Sin embargo, él lo desmiente todo.

Después de que el ex guardia civil y su mujer, Alicia Peña, hablaran públicamente, Carrillo se pronunció tanto en su pódcast como en Ya es mediodía para contar su versión, ya que consideró que le estaban echando toda la culpa a ella y encima estaban mintiendo.

"No he mentido. He protegido a una persona a la que yo tenía cariño y pensaba que él iba a hacer lo mismo conmigo", reclamó la exconcursante de GH VIP. "Es evidente que él y su mujer han trazado una estrategia y, según me han contado varios compañeros, han querido echarme a mí todo el muerto".

Además, la colaboradora aseguró que la tensión sexual que ambos tenían ya estaba "resuelta", y no quiso entrar en más detalles. Sin embargo, este jueves, Cristina Porta acudió a Sálvame para defender a su amigo Jorge Pérez y sostuvo que no se había acostado con Alba Carrillo.

El programa la sentó junto a Marta López en el propio sofá de la exgranhermana para que enfrentaran versiones, sin embargo, fue durante la publicidad donde la conversación entre ambas tuvo una sonada confesión. Porta dudaba que fuera verdad que el ganador de Supervivientes hubiera pasado la noche con la modelo en su casa, pues él se lo había negado, y en ese momento fue cuando López saltó: "¡Si se la ha tirado en mi casa, tía!".

Marta López y Cristina Porta en 'Sálvame'. MEDIASET

Minutos después de la emisión de esas imágenes, grabadas durante un corte publicitario, Jorge Pérez se pronunció a través de un mensaje enviado a Cristina Porta: "Yo no digo a Marta de que haya pasado nada entre Alba y yo porque no es verdad, es absolutamente mentira".

Además, también quiso desmentir que estuviera durmiendo en casa de su representante después de lo sucedido. "He dormido todos los días en casa, no he visto a mi representante en toda la semana", sostuvo.

Por su parte, Marta López, que no salía de su asombro, confesó lo que le había pedido Alicia Peña, mujer del ex guardia civil: "Quería que dejara mal a Alba Carrillo".