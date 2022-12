Alba Carrillo desvela en 'Sálvame' detalles de la noche con Jorge Pérez: "Yo me fui a casa supercontenta"

Por si no fuera suficiente llevar al programa la réplica del sofá donde Alba Carrillo y Jorge Pérez yacieron en casa de Marta López, Sálvame ha buscado a la protagonista del culebrón en el plató de El programa de Ana Rosa, donde estaba grabando un spot publicitario.

Marta López ha sido la enviada para hablar de su amiga. La modelo se mostraba divertida y se tomaba con humor las preguntas, incluso cuando su compañera le ha pedido la funda del sofá donde ocurrieron los hechos. "Yo hago mi trabajo impecable", ha declarado Carrillo para defender que no habría ninguna prueba en ella.

Carrillo ha asegurado que no conoce a Cristina Porta, pese a que compartió edición de Secret Story con su madre. "Yo ya no quiero más". Sobre si "repetiría con Jorge", la modelo ha contestado con humor: "Yo me fui a mi casa supercontenta".

"¿Si no hubiese usado protección, tú serías la madrina?", le vacilaba Carrillo a su amiga ante las preguntas que le lanzaban desde plató. Por otro lado, ha asegurado que no va a hacer un polígrafo, pero le ha dado permiso a Marta para que ella lo haga si quiere.