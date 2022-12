Santiago Segura, en 'El Hormiguero': "Como hago películas familiares, ya no me llaman Torrente"

Paz Vega y Santiago Segura fueron los últimos de la semana en El Hormiguero, donde acudieron a presentar su nueva película, A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez.

El filme, que se estrena el 2 de diciembre, cuenta con un reparto muy coral en el que, aparte de los invitados del programa de Antena 3, también participan Paz Padilla, Leo Harlem o Florentino Fernández.

Vemos el trailer de “A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez” #VegaSeguraEHhttps://t.co/4bJ2GPX4eZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2022

Sobre la participación de Padilla en el filme, Segura comentó: "Es un ser incontrolable de la naturaleza, además hace un papel de persona enajenada, muy esotérica".

Vega añadió: "Es todo lo contrario a mi personaje, que le gusta tenerlo todo bajo control. Entre las dos es una locura". El invitado aclaró que "este guion nos quedó tan bien que se lo di a dirigir a una persona competente, a Inés de León, así que no la he dirigido yo".

Segura también aseguró que "esta película reivindica el derecho de todo el mundo a meter la pata, porque ahora son ellas las que pierden a los niños, no como pasó en la primera, que fuimos nosotros".

Paz Vega y Santiago Segura, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Santiago, ¿han cambiado los comentarios en la calle desde que haces películas familiares?", le preguntó Motos al madrileño. "Ha cambiado mucho, ya no me llaman Torrente. Ahora los niños se acercan a mí, me siento como una especie de Jesucristo hippie".

Por último, el presentador recordó la participación de Segura en la película de Hollywood Blade II, dirigida por Guillermo del Toro: "En esa trabajé con Wesley Snipes y muy mal con él, me pegaba porque pensaba que era un figurante", admitió Segura.