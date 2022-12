Alibaba lanza Miravia, una nueva plataforma de moda, belleza y estilo de vida

Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico propietario de AliExpress, ha anunciado el lanzamiento de Miravia en España, una nueva plataforma de comercio electrónica que conecta marcas, consumidores y creadores de contenido en un mismo espacio digital, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, esta plataforma busca proporcionar a los consumidores una experiencia de compra diferente, con la que acceder a las últimas tendencias en moda, belleza y estilo de vida, a través de soluciones innovadoras como contenidos exclusivos creados por influencers o herramientas de prueba de maquillaje virtuales.

De esta forma, la plataforma ofrece envíos gratuitos con un pedido mínimo de 10 euros en todos los productos entregados por Miravia y los nuevos clientes tendrán un 30% de descuento en el primer pedido.

Miravia se ha marcado como objetivo mejorar la experiencia de compra de los consumidores españoles, ofreciéndoles una amplia variedad de productos en categorías como belleza, moda, cuidado personal, electrónica, alimentación, bebes, mascotas y salud, entre otros para satisfacer todos los aspectos de su vida.

Así, en la plataforma están presentes marcas internacional como Disney, Lego, Pixar, L'Oréal Paris, Delonghi, Nivea, Zwilling, Staub, Foreo, Asus, Sonos, Lancaster o Braun, entre otras. También figuran firmas españolas como Munich, Cecotec, Create, Silbon, Mr. Boho, Renatta & Go, Hawkers, Pikolin, Joma, Taurus o Ecoalf, entre otras.

"España es uno de los mercados con mayor potencial"

Miravia se ha lanzado con algunas de las nuevas marcas digitales españolas más populares creadas por jóvenes emprendedores que se tienen a las redes sociales como su hábitat natural como Born Living Yoga, Atria the brand, Masqmai, Name the brand, Krash Kosmetics, Zeta Beauty, Apodemia o Alohas, entre otras.

"España es uno de los mercados europeos con mayor potencial en el sector del comercio electrónico, lo que supone un enorme potencial para una plataforma como Miravia", ha señalado el director general de Miravia, Yann Fotaine. "Esperamos cubrir todas las necesidades de los consumidores españoles, al tiempo que ofrecemos a las marcas locales e internacionales mayores herramientas para vender y relacionarse con sus clientes", ha añadido.