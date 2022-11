Ya no hay vuelta atrás: las bajas temperaturas han llegado para quedarse y no nos queda otro remedio que sacar todo nuestro arsenal de prendas calentitas para sobrellevarlas. Cuando salimos a la calle, el abrigo y los complementos invernales como guantes, gorros y bufandas son clave, mientras que, en casa, nos decantamos por pijamas con tejidos agradables y batas que nos resguarden del frío. Pero, más allá de la ropa, hay otras formas de calentar nuestro hogar. La calefacción, este año, no es nuestra primera opción, puesto que el incremento del precio del gas hace que la factura final sea más elevada y, por tanto, somos muchos los que hemos tomado medidas para evitar un gran desembolso en esta temporada.

Las mantas calefactoras (incluso en tamaño XL), los calefactores y otros dispositivos portátiles son algunas de las soluciones más populares para este invierno. Pero, en 20deCompras tenemos otra muy práctica... ¡y económica! Las cortinas térmicas, un básico renovado gracias a un diseño y a unos tejidos capaces de evitar que el frío se distribuya rápidamente por toda la casa. Uno de los modelos favoritos de los usuarios de Amazon es el de Deconovo, que ya ha recibido más de 28.000 valoraciones que le han otorgado casi cinco estrellas doradas. Este producto, disponible en más de 20 colores y medidas, está rebajado en algunos de sus modelos. En concreto, el color beige oscuro en las medidas 140x180 tiene un 34% de descuento: de costar 30,99 euros, hoy puede ser tuyo por 20,39.

Las cortinas térmicas de Deconovo, en color beige. Amazon

Por qué elegir cortinas térmicas

Si no queremos instalar burletes en las ventanas porque no somos muy manitas, las cortinas aislantes son la solución más rápida y fácil que podemos llevar a cabo. Y es que, al tiempo que frena el paso del frío que se instala en los cristales de las ventanas, nos ayuda a disminuir el consumo de calefacción, pues la temperatura ambiente de casa se mantendrá más estable de lo habitual. Pero, ¿por qué escoger este modelo y no otro de los disponibles en Amazon, como el más vendido?

Para empezar, porque la propuesta de Deconovo hoy está de oferta: en vez de pagar por esta pieza de 140x180 centímetros 31 euros, te la puedes llevar por poco más de 20 en alguno de los 25 colores en los que está disponible. Azules, tostados, rosas, grises, están todos los tonos que puedas imaginar para asegurar que, de una forma y otra, combinan con la estancia en la que vamos a instalarla. Del mismo modo, cabe destacar que acumula más de 28.000 opiniones en el catálogo online de Amazon y roza las cinco estrellas doradas, señales inequívocas de que la mayoría que ha probado este modelo, ha acabado muy conforme con el resultado.

