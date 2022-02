Cómo aislar puertas y ventanas sin obras para ahorrar en calefacción (¡sin pasar frío!) con este truco de 3 euros

El invierno y el frío (¡a no ser que vivamos al sur de España o en alguna de sus islas!) van de la mano. Y con ellos, el viento, la lluvia, la nieve, el hielo, la humedad... Factores climáticos que no suelen gustar más allá de la práctica de deportes que los necesitan y que, de hecho, espantan a la hora de mantener la casa cálida sin gastar más de lo que ganamos en luz o en gas. ¡Da igual el tiempo que encendamos nuestros calefactores que, a la hora, todo vuelve a estar helado! Y, claro, pasar frío, si podemos evitarlo, no parece la mejor de las opciones; pero, ¿puede ser que nuestra casa esté perdiendo calor?

Muchas veces, nos olvidamos de la importancia que tiene el aislamiento de nuestro hogar, sobre todo si hacemos referencia a puertas y ventanas, pues son las encargadas de mantener las temperaturas de casa estable independientemente del tiempo que haga fuera. Así lo cuentan los expertos de Leroy Merlin, quienes, además, cuentan con el truco definitivo para evitar que esto ocurra y que, por tanto, gastemos menos en las facturas de final de mes. Son de fácil instalación (¡podemos hacerlo nosotros!), muy baratos y más efectivos, ¿has oído hablar de los burletes?

Burlete para puertas y ventanas. Leroy Merlin

Cómo colocarlos

En puertas . En este caso, para evitar corrientes de aire, es recomendable colocarlos en el cerco y en los bajos de las hojas de las puertas. Para colocarlos de la forma adecuada, debemos limpiar la puerta y medir el lugar en el que irá colocado el burlete para cortar este al tamaño adecuado. Colocamos el burlete (si es adhesivo lo pegamos directamente, si hay que atornillar se fija a la puerta) y comprobamos que no entren corrientes.

. En este caso, para evitar corrientes de aire, es recomendable colocarlos en el cerco y en los bajos de las hojas de las puertas. Para colocarlos de la forma adecuada, debemos limpiar la puerta y medir el lugar en el que irá colocado el burlete para cortar este al tamaño adecuado. Colocamos el burlete (si es adhesivo lo pegamos directamente, si hay que atornillar se fija a la puerta) y comprobamos que no entren corrientes. En ventanas. Si nuestras ventanas ya tenían colocado este tipo de aislamientos, el primer paso es retirarlos. Después, se debe limpiar la ventana y eliminar los restos del burlete anterior y colocar el nuevo sobre el rebaje del cerco de la ventana o en el extremo, según modelo, tras haber retirado el film protector adhesivo. Presiona para que quede bien adherido, retira el sobrante y repasa que no deje entrar corrientes de aire.

