Alba Carrillo, en 'Ya es mediodía': "¿Quién tiene empatía conmigo? Me están cayendo por todos los lados y yo soy una persona libre"

El pasado fin de semana, la productora Unicorn organizó su evento navideño al que acudieron, entre otros, Jorge Pérez y Alba Carrillo. Lo que ellos no sabían es que, tras la fiesta, unas imágenes en las que se les veía bastante juntos e, incluso, besándose, harían que se convirtieran en la noticia de la crónica rosa de esta semana.

Después de que Jorge Pérez se sentase, el pasado lunes, en Ya es mediodía para dar su versión de los hechos y asegurar que no se había besado con su compañera, independientemente de lo que mostrasen las imágenes, este martes ha sido Alba Carrillo quien ha decidido dar su versión.

"Estoy agotada y sobrepasada con este tema. Ya no puedo más, estoy reventada", ha comenzado Alba Carrillo al sentarse junto a Joaquín Prat. Además, la mujer ha señalado que no hubo besos más intensos ni nada que no se haya visto en las imágenes.

"Yo no me siento responsable de absolutamente nada. Soy una persona libre, soltera y hago lo que me da la real gana. A quien le parezca mal, pues lo siento. El asunto es que me duele todo lo que le está pasando a Jorge porque es mi compañero y amigo. Si no fuera Jorge y fuera cualquier otra persona que yo me encuentro en una discoteca, el problema es suyo", ha destacado Carrillo.

"Me parece feo que me grabasen porque yo no lo hice y lo podría haber hecho. Fui a una fiesta de trabajo a disfrutar y pasármelo bien. Se supone que estás en casa, con gente amiga, y no procede eso. A lo mejor, haberlo comentado, vale. Pero hacer esas imágenes explícitas y sacarlas me parece feo", ha agregado la mujer.

Además, la colaboradora ha explicado que no tuvo una actitud diferente con Pérez: "Sabéis cómo soy. Me río con todo el mundo, me río con Miguel Ángel y le toco el culo, a ti no porque no tengo tanta confianza, pero en cuanto pueda lo haré. Soy así de expresiva, en general, y la gente que me conoce lo sabe".

Asimismo, Carrillo ha señalado: "Hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando, pero me voy a mantener tranquila, que es lo que me corresponde. Por ejemplo, lo de que es un juego peligroso. Yo estoy de dramas hasta la punta de las narices. Esto, ¿qué juego peligroso ni qué mierdas? Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo y ya está bien. Vamos a dejar de dramatizar y hacer santos. Yo ya no puedo más y también estoy sufriendo".

"Somos amigos, pero creo que me falta una conversación con él porque ha dicho cosas por detrás que no me han gustado. Vengo un poco disgustada, no te voy a engañar", ha confesado Alba Carrillo: "Son cosas innecesarias y me cabreo".

Respecto al escrito de Alicia, esposa de Jorge Pérez, Carrillo ha agregado: "Yo también soy luz y yo tengo uno solo, pero merece el mismo respeto que los hijos de Jorge. Muy bien que os queráis todo, pero yo también estoy aquí en esta ecuación y me merezco el mismo respeto y tengo familia. Tener un hijo no es menos que tener cuatro y tengo un proyecto de vida. Vamos a darnos luz todos".

Una vez junto al resto de sus compañeros, Alexia Rivas ha señalado que se sentía más identificada con su compañera: "Me hace mucha gracia cuando te dicen que hay que ser empática porque si una persona tiene pareja, tienes que serlo. ¿Qué pasa, que las personas que tienen pareja no saben decir que no? Yo casi prefiero que mi pareja tenga tentaciones y sepa decir que no y poner el freno. Tú no tienes ningún compromiso y me da igual que seas mujer u hombre".

"Yo estoy harta de pedir empatía por todos: por Jorge, porque el pobre se equivocó; por la otra, que está sufriendo y es una doliente... ¿Y quién tiene empatía conmigo? Porque a mí me están cayendo por todos los lados cuando yo soy una persona libre y puedo hacer lo que me dé la real gana", ha respondido Alba Carrillo.

Carrillo ha desmentido, además, a José Antonio Avilés, quien afirmó que la colaboradora y el exguardia civil habían estado juntos en un hotel: "A mí me parece bien que todo el mundo opine de estas imágenes porque, por desgracia, han salido, pero no voy a permitir ni una mentira sobre este tema porque yo voy a preservar la decencia y el honor de mi familia, que somos mi hijo y yo".