Así son las imágenes que no se han visto de Alba Carrillo y Jorge Pérez

No se habla de otro tema. Las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez compartiendo pasiones en una discoteca de Madrid han generado un tsunami de comentarios.

Los tórridos vídeos en los que se besan y toquetean —y que los afectados permitieron emitir— provocaron que la mujer de él le pidiera explicaciones. Él pidió perdón por su actitud y Alba fue generosa y protectora con su amigo. Quiso evitar que el ex guardia civil tuviera más problemas con su mujer.

Carrillo no quiso entrar a confirmar si hubo beso en la fiesta de marras, pero lo cierto es que no solo hubo uno sino que la pareja estuvo coqueteando y jugando durante varias horas. Alba y Jorge eran conscientes de que estaban siendo grabados por los asistentes al evento y no desistieron. Optaron por seguir dando rienda suelta a una pasión contenida que, eso sí, no culminaron.

No es cierto, pues, que los protagonistas del partygate buscaran intimar en el baño del local ni tampoco que se fueran juntos al acabar la noche.

Hay más imágenes que todavía no se han difundido. En ellas, Jorge y Alba están fundidos en un abrazo. Él aparece sentado en uno de los sofás y ella le acaricia con total complicidad. Resulta poco creíble que él tuviera intención de esquivar, apartarse o desmarcarse de tanta explosión de oxitocina. Hay vídeos suficientes que prueban que él también buscaba el contacto y parecía cómodo e ilusionado.

Queda por saber qué se dijeron durante la noche: si, por ejemplo, Pérez compartió algún secreto, hizo alguna confesión o promesa. Está claro que, por el momento, tanto uno como otra parecen dispuestos a restar importancia al asunto. La misma actitud ha tomado Alicia, la mujer de Jorge, que ha confesado a sus más cercanos que tiene intención de superar este bache y sacar la parte positiva de la experiencia. Se nota que es coach y mentora.