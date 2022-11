Alba Carrillo reaparece entre lágrimas tras el vídeo besándose con Jorge Pérez: "Hemos metido la pata"

Después de haber tomado la decisión, solo unas horas después de que el programa Fiesta sacara a la luz el vídeo donde presumiblemente se besa con Jorge Pérez, de desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram, Alba Carrillo ha reaparecido en televisión visiblemente afectada e incluso entre lágrimas en algún momento de la tarde.

La modelo, con cara de circunstancias, ha hablado en Fiesta de lo que está suponiendo que esas imágenes hayan salido a la luz. "Estoy recibiendo muchos mensajes. Algunos bonitos, pero también muchas críticas", ha desvelado la colaboradora.

"Estoy... a ratos porque Jorge es mi amigo, le tengo cariño y hemos metido la pata", ha dicho sobre cómo se encuentran ambos.

"Es verdad que yo soy soltera, no es mi responsabilidad, y en cualquier otra ocasión me daría igual porque no es mi tema. Pero él es mi amigo", ha comentado al respecto de lo que pasó aquella noche.

Por su parte, el ex guardia civil exculpa a su compañera de toda responsabilidad. Además, tiene como propósito recuperar la confianza de su mujer: "Tengo que hacer un gran trabajo por recuperar a mi mujer, darle el lugar que se merece y, por supuesto, respetarla", ha dicho a la prensa.