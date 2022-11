Alba Carrillo culpa a Mediaset y niega que se haya visto con Jorge Pérez en un hotel

Después del terremoto provocado por las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez, besándose en una fiesta reciente de la productora Unicorn, Sálvame dio este lunes una bomba: los colaboradores se vieron en la cafetería de un hotel.

Una noticia que hizo que la modelo estallara, emitiendo un comunicado en el que señala a José Antonio Avilés -quien dio la supuesta exclusiva- y, sobre todo, a quienes lo contratan.

"José Antonio Avilés. Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir una de sus patrañas en televisión. No es suya la culpa, él ya ha demostrado en incontables ocasiones que no tiene escrúpulos. La responsabilidad es de los que, sabiendo que solo difama, le siguen manteniendo en la televisión. Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver cómo te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más", reza el comunicado enviado por la colaboradora.

Se refiere Alba a la noticia dada por el colaborador, que dice que ella y Jorge "se han visto a solas en más de una ocasión en la cafetería de un hotel". Aunque, eso sí, no dio nunca el nombre de ese lugar donde supuestamente habían tenido el encuentro.

Y no solo eso, sino que también llegó a contar que el motivo por el que el ex guardia civil y su familia se mudasen a vivir a Madrid fue porque su mujer, Alicia Peña, "ha visto cosas raras y ese es el motivo por el que se mudan".

Además, Alba arremete contra una tercera persona, aunque no dice quién. "A la señora que manda mensajes encubiertos y sibilinos para no ganarse una demanda y que pretende hacer daño pero de forma cobarde. Siguiendo tú técnica, te voy a decir: la lealtad no es solo en pareja, de eso podríamos hablar tan largo y tendido, también es a los amigos. Por eso, hay clases de amigos y amigos con clase. Instigar al odio por redes, después de lo que tú has contado que te ha pasado, es de ser muy mala persona. Nada nuevo. La próxima vez dime dónde te pica y te digo cómo rascarte, pero intenta ser valiente. Dientes, dientes… que diría la Pantoja y a ser feliz".