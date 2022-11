Jorge Pérez, en 'Ya es mediodía': "No hay beso, las perspectivas pueden confundir, quizá hubo cruces de labios"

El pasado viernes se convirtió en un auténtico Black Friday para Jorge Pérez que, durante la fiesta de Navidad de Unicorn, productora del programa Ya es mediodía, vivió uno de los peores momentos de su vida junto a Alba Carrillo.

Tras enfrentarse a las preguntas de Emma García en Fiesta, este lunes, el exguardia civil se ha sentado junto a Joaquín Prat para responder a las cuestiones del presentador del matinal de Telecinco en el que trabaja como colaborador del Fresh.

El matinal ha recuperado las imágenes en las que se puede ver cómo Alba Carrillo y Jorge Pérez pasaron parte de la noche juntos e, incluso, hubo algún acercamiento. Pese a las grabaciones, Pérez ha señalado: "No hay beso, me dan igual las imágenes porque las perspectivas pueden confundir. Entiendo que si veo la situación desde fuera me pueda generar dudas. Pero no ha habido besos, quizá hubo cruces de labios".

"Pienso que, al final, etiquetarlo es lo menos importante. Para mí, es un tonteo ido de las manos, pero que no deja de ser una absoluta falta de respeto hacia mi mujer. He estado todo el fin de semana defendiendo lo mismo, que parece que es a lo que se están agarrando algunos para destrozarme más. No hace falta que nadie me destroce, ya estoy yo lo suficientemente destrozado como para necesitar ayuda externa. Para mí, no es relevante que haya o no un beso", ha explicado Jorge.

El colaborador ha destacado que su esposa está "mal": "Hemos construido juntos algo maravilloso que va camino de trece años. Los matrimonios no son perfectos, muchas veces tienes problemas y yo los he tenido con mi pareja. Los hemos sabido solventar juntos, pero no quiere decir que tengamos un matrimonio sin problemas o que siempre nos movamos o vivamos en un ambiente de absoluta felicidad, no, estaría mintiendo. Pero ahí está el trabajo que tienes que hacer, diariamente, por mantener esa pasión, amor y unión, mantener esa familia unida. Es doloroso ver cómo he podido tirar por tierra todo eso o cómo he podido generar un dolor tan grande en una persona tan fundamental en mi vida como es mi esposa".

Por su parte, tanto Miguel Ángel Nicolás como Marta López han asegurado que avisaron tanto a Carrillo como a Pérez de que estaban siendo grabados: "No eran conscientes de lo que transmitían al resto de la gente que estábamos allí. Estaban tonteando todo el rato".

"Entre Alba y yo siempre ha habido una relación especial. Tensión sexual nunca ha habido por parte de ninguno de los dos. Además, si etiquetamos esto de 'tensión sexual' puede parecer que, encima, no está resuelta. Yo no vengo a convencer a nadie, vengo a dar mi versión" ha apuntado Jorge Pérez.

"Habéis jugado los dos y tienes que entender que la gente opine", ha agregado López. Por su parte, Jorge Pérez ha destacado que el problema lo tiene él en su casa, donde vive junto a su mujer y sus hijos. Además, el exguardia civil ha añadido que su esposa está "decepcionada" por las imágenes.

"Si te sirve de consuelo, hay mucha gente que sabe lo que estás viviendo tú. Esa sensación de que has fallado a quien más te quiere. Tu sufrimiento lo llevas tú, pero el que generas a otras personas es más difícil de superar", ha intentado animarle Joaquín Prat.

Marta López ha señalado que su compañero llevaba tres días sin comer: "Esto no puede seguir así porque, al final, va a caer enfermo". Sin embargo, Joaquín Prat ha recalcado que entiende perfectamente a su compañero y el hecho de tener el estómago cerrado.

"Mi mujer ha visto los vídeos, no es que beba mis palabras. También ha sacado sus conclusiones. Imagínate el dolor que tiene que sentir al ver estas imágenes", ha explicado Jorge Pérez. "Nuestro matrimonio va a continuar, pero está claro que estamos en un momento de trabajo, por mi parte, y de demostrar. Al final, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que valen", ha señalado el colaborador.