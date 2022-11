'Fiesta' saca a la luz un vídeo de Jorge Pérez y Alba Carrillo besándose: "Su mujer se merece una explicación"

La fiesta navideña de la productora Unicorn, a la que acudieron muchos rostros conocidos de sus programas de Telecinco, ha dado de sí mucho más de lo esperado tras conocerse el acercamiento protagonizado entre dos de sus colaboradores: Jorge Pérez y Alba Carrillo.

Este sábado, el programa Fiesta ha sacado a la luz una serie de vídeos de ambos en una actitud cariñosa y en la que se muestra un supuesto beso que Pérez ha negado desde el plató.

"Antes de que supiera todo, yo ya le he contado a mi mujer lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante", ha aclarado ante Emma García el ganador de Supervivientes 2020.

La presentadora ha aprovechado para comentarle a Pérez que había "varios vídeos" del momento, que fueron tomados en el marco de la fiesta navideña de empresa. "No os estaban grabando a ti y a Alba, se estaba grabando la fiesta y por detrás se veía. Hay varios vídeos", le ha dicho García.

El colaborador ha reconocido que era consciente en todo momento de que estaba siendo grabado y ha insistido en la buena relación que mantiene con su compañera Alba Carrillo, pero ha admitido que "ese juego lo tenía que haber parado. La responsabilidad es mía porque soy quien tiene un compromiso, no tengo nada que decir en contra de Alba, que sabe que la adoro".

Aunque ha negado que hubiese habido beso entre ambos, ha enfatizado en que la culpa ha sido suya: "No me hace falta que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mal a mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga 'qué decepción'. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer", ha subrayado el guardia civil.

El colaborador ha terminado derrumbándose en directo y abandonando el plató completamente destrozado: "He estado hablando con mi mujer y está recibiendo un avasallamiento de mensajes, por lo que creo que lo más acertado es que me vaya a casa a estar con mi familia", se ha justificado antes de irse.

No obstante, el programa ha continuado comentado los hechos y visionando las imágenes de la fiesta de navidad de la productora. "No quiero comentarlas porque son obvias, pero creo que su mujer se merece una explicación diferente a la que ha dado al inicio del programa", ha opinado la colaboradora Alexia Rivas, mientras que la presentadora, Emma García, ha valorado que en esos vídeos se han podido ver algunos picos, pero no un beso pasional.