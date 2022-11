Dos teatros ucranianos activos en plena guerra reciben el 'Óscar' de la ópera en el Teatro Real de Madrid

👏 Львівська Національна Опера та Одеська Опера отримали звання Opera Company of the year 2022 at The International Opera Awards



Ця нагорода — найвище визнання у світі оперного мистецтва від колег зі всього світу.



Вітаємо та пишаємося!🇺🇦