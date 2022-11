Christina Rapado arremete contra su prima, Pilar Rubio, y desvela cómo era de joven: "Se ha portado conmigo como una cerda"

Christina Rapado se ha propuesto "desenmascarar" a su prima, Pilar Rubio, y, en una entrevista a Socialité, ha contado la nula relación que las une.

No era así cuando eran pequeñas, que gozaban de una muy buena relación, algo que, siempre según la versión de la artista, cambió cuando la presentadora empezó a despuntar en el mundo de la televisión y, posteriormente, en el de la publicidad.

Así, ha contado, cuando ella reveló en una entrevista que eran primas, esto no le sentó muy bien a su familia. "Su madre llamó a mi madre para decirle que no hablara de su hija, que no se le relacionen como primas, como queriendo decir: 'mi hija es divina y fantástica y a tuya una friki'".

Aunque le sentó mal, Cristina asegura que siempre ha querido tener un cara a cara con Pilar, algo que nunca se ha producido: "Me encantaría tener un cara a cara con ella para que me explique por qué no tiene relación con su prima, como la tuvo en su infancia. Conmigo se ha portado como una cerda, no me lo merezco".

Christina Rapado, que asegura que su prima está detrás de vetos cuando ella ha sido invitada a eventos en los que luego se ha caído su participación, asegura que su prima, ya de joven, siempre había querido destacar: "Ella se buscaba en Google 50 veces al día para ver lo que se decía de ella. Quiere ser perfecta y no tener ninguna manchita en su imagen", ha desvelado.