¿Hasta cuándo se puede devolver un artículo de Black Friday comprado en Amazon?

Si compramos algo en el Black Friday de Amazon, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para devolver los productos? Esta pregunta se la hacen muchas personas y corresponde a la política de devoluciones que suele cambiar en muchos comercios durante las campañas de ahorro como Black Friday.

Por eso, es crucial echarles un ojo, ya que si compramos algo sin mirar la política de devoluciones puede que nos perdamos información útil como en qué circunstancias se puede devolver un producto o cuánto tiempo tienes para ello. En este caso, incluso si se ha querido aprovechar las rebajas de este mes para comprar regalos de Navidad, no habría problema ya que Amazon ha ampliado su plazo de devoluciones.

Con motivo del Black Friday, Amazon ha pasado de tener los 30 días de devolución de siempre a dejar hasta tres meses para cambiar un artículo. Todos los artículos comprados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2023.

Así, los regalos que se hayan comprado para dar en Navidad todavía se podrán devolver hasta el 31 de enero. No obstante, a los productos comprados a partir del 1 de enero de 2023 se les aplicará la política de devoluciones estándar, esto es de 30 días.

Además, el consumidor tiene garantizado por ley el derecho a desistir del contrato de compra, sin indicar el motivo, de la mayoría de los productos. Y, no tendrá que preocuparte tampoco por los reembolsos de dinero. Para las devoluciones de los productos enviados por Amazon se recibe un reembolso en un plazo de 14 días que se confirma por correo electrónico.

El Black Friday de 2022 ha durado una semana en Amazon. Desde el 18 de noviembre hasta el 25 de noviembre, pero se extiende también durante este fin de semana.

¿Qué productos se puede devolver?

Normalmente se pueden devolver todos los productos comprados en Amazon y por vendedores de Amazon Marketplace dentro de los 30 días desde la recepción, siempre que los productos estén completos, sin usar y sin daños. Para la temporada navideña de 2022 los artículos que acepten devoluciones, y hayan sido comprados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2023.

¿Cuándo se recibe el reembolso?

El proceso de tramitación de la devolución y reembolso puede tardar entre 2 y 3 semanas.

¿Amazon realiza reemplazos?

Es posible reemplazar el producto por otro idéntico. Hay que devolver el producto dañado o defectuoso en un plazo de 30 días y realizar otro pedido.

¿Qué artículos no se devuelven?

Los siguientes productos no pueden ser devueltos salvo en caso de productos defectuosos: productos que no permitan su devolución debido a razones higiénicas (por ejemplo productos cosméticos), productos que puedan deteriorarse o caducar con rapidez (por ejemplo alimentos o productos perecederos o sometidos a fecha de caducidad); grabaciones sonoras o de video desprecintadas, contenido digital (incluyendo apps, software digital e-books, MP3, etc.) que no hubiera sido entregado en un soporte material (es decir, no contenidos en soportes como CD o DVD). Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas con la excepción de contratos de suscripción; y; vehículos en contrato de renting a largo plazo o los cheques de regalo de Amazon.

¿Se cobra la devolución?

Los productos vendidos o enviados por Amazon están exentos de gastos de devolución independientemente del motivo de la devolución, siempre y cuando esta se efectúe desde España en el plazo de días permitido desde la fecha de recepción del producto. Las devoluciones gratuitas no están disponibles para los artículos pesados y voluminosos.