Semana decisiva para la reindustrialización de la antigua factoría de Nissan en Zona Franca

La historia del proceso de reindustrialización de la antigua factoría de Nissan en la Zona Franca de Barcelona parece llegar al final. Han sido casi dos años y medio, desde que Nissan anunció que cerraba su planta de Barcelona, de esperas, marchas atrás y situaciones en las que cuando parecía que todo estaba encarrilado, siempre surgía algo que parecía dar al traste con todas las expectativas.

Esta semana es decisiva y todo apunta a un acuerdo. Pero los más de 1.000 antiguos trabajadores de Nissan, que esperaban en sus casas, con las prestaciones por desempleo al borde de acabar, no lo han pasado nada bien. Sus representantes así lo atestiguan a 20minutos. "Están cansados de esperar una solución que se está alargando demasiado", explica el representante de Comisiones Obreras de los antiguos trabajadores de Nissan, Miguel Ángel Boiza. "Incertidumbre" es como define Boiza la situación, ya que han tenido que ver cómo pasaba el tiempo sin alternativas hasta clarificarse la opción del Hub de Descarbonización, D-Hub, liderado por las catalanas QEV y B-Tech.

Negociaciones contrarreloj

Los trabajadores esperan que "este mes se pueda cerrar el proceso y que se empiece ya a trabajar en el proyecto". Desde UGT señalan que esperan poder "empezar a trabajar a principios de año". Esta última semana de noviembre se tiene que resolver definitivamente la admisión de los avales de algo más de 80 millones de euros que ha de presentar D-Hub para poder optar a las ayudas europeas del PERTE del Vehículo Eléctrico, unos 107,8 millones, para afrontar las inversiones necesarias para poder empezar a producir vehículos eléctricos.

Este ha sido uno de los peores capítulos que han tenido que vivir los trabajadores de Nissan, ya que en otro giro inesperado de los acontecimientos, uno más, hace dos semanas, el ministerio de Industria no aceptó el aval de 40 millones del Institut Català de Finances, ICF. Fue un momento duro para los trabajadores, que veían como el proyecto industrial de D-Hub se quedaba sin financiación. "Estás en casa, y escuchas que todas las noticias van en el sentido de que el plan no saldrá adelante y que la fábrica no volverá a funcionar", comenta Miguel Angel Boiza sobre la desazón con la que se vivían los acontecimientos.

A contrarreloj, esos avales se estuvieron negociando a lo largo de toda la semana pasada gracias a que el ministerio prorrogó 7 días hábiles el plazo de presentación, y finalmente, entre Caixabank, la entidad andorrana Anbank y otros bancos, con el contraaval del ICF, parece haberse logrado salvar la situación.

El tercer sobre

No obstante, la intriga aún no ha acabado. El concurso organizado por el Consorcio de la Zona Franca para ocupar los terrenos y la antigua factoría de Nissan aún no está resuelto. Si bien no parece probable una sorpresa final, este proceso tampoco ha estado exento de angustia para los trabajadores de Nissan, y desde UGT dicen que "con lo que hemos vivido, ya no nos fiamos de nada". Han tenido que ver cómo diferentes candidatos se iban retirando, como otros no cumplían con los requisitos, y todo ello provocó prórrogas y aplazamientos en la presentación de candidaturas.

Aunque el único candidato que al final se presentó fue D-Hub, de momento, se está estudiando la documentación presentada en el tercer sobre referente a las condiciones económicas, que se abrió el pasado 17 de noviembre. Y este sábado se hizo público que los promotores del hub podrían reducir su inversión inicial un 50% si no reúnen los avales necesarios, unos 80 millones, condición necesaria para poder recibir las ayudas del Perte del vehículo eléctrico (107 millones entre subvenciones y préstamos). "Lo importante es poder arrancar ahora con los proyectos tractores que hemos planteado", dijeron fuentes del hub.

Según fuentes del Consorcio de la Zona Franca, CZFB, ese trámite "no se puede alargar más de esta semana".

Primeras pruebas de Silence

Esta semana también será importante para Silence, la otra pata de la reindustrialización de Zona Franca. El fabricante de motos eléctricas consiguió que le cediesen 61.000 m2 de la factoría de Nissan fuera de concurso para poder seguir creciendo en proyectos de movilidad eléctrica, y esta semana han de acabar los preparativos y el acondicionamiento de las instalaciones y la maquinaria para empezar en diciembre a hacer pruebas de ensamblaje, soldadura y pintura.

Silence se comprometió, a cambio de la cesión, a contratar al menos a 100 ex-trabajadores de la antigua automovilística nipona. De momento, 50 ya están empleados, pero los planes en Zona Franca son mucho más ambiciosos y pasan por la producción de 50.000 minicoches eléctricos al año.

Se cree que el primer vehículo de este tipo salga de la fábrica a principios de año para ser lanzado al mercado a finales de marzo. Se trata del denominado S04, un minicoche que cabe en un aparcamiento de moto, con dos plazas, baterías extraíbles y autonomía de 100 kilómetros. Se empezará con 3.500 vehículos en 2023, y para ello se acometerá una inversión de 60 millones de euros y la contratación de alrededor de 50 empleados, cifra que irá aumentando según se incremente la producción. Incluso se habla de un posible acuerdo de producción conjunta con Seat-Volkswagen, con la que ya colaboran fabricando sus motos.

Desde China, con interés

Poco antes de acabar el concurso, el fabricante de coches chino Chery mostró su interés por la factoría de Nissan. Pero pedía una prórroga para presentar la documentación, y los trabajadores se negaron a que el proceso se alargase aún más. Sin embargo, esta compañía tiene hoy una reunión con la Generalitat, y el Consorcio de la Zona Franca, aunque asegura que no tiene espacio, comenta que «se puede buscar». Los sindicatos ven la llegada de Chery «interesante» como proyecto paralelo.