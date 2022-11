'Todo es mentira' contacta con una profesora ucraniana que acaba de vivir un bombardeo: "Cayó un misil a 200 metros de mi casa"

Todo es mentira hace un seguimiento habitual del conflicto bélico en Ucrania. El programa de Cuatro habla tanto con soldados como con otros contactos en el país en guerra. Y una de esas personas no pudo conectar con el espacio que dirige Risto Mejide el miércoles a causa de un bombardeo al lado de su casa.

Se trata de la profesora Olga Tarnosvska. "Ayer teníamos previsto hablar con ella, pero no pudo ser esa conexión. De repente, en medio del programa, no pudimos hablar con ella por un bombardeo en Kiev", ha explicado este jueves Risto Mejide. No obstante, la profesora ucraniana ha podido conectar hoy, y ha explicado lo que vivió.

"Estoy mejor que ayer, porque ayer cayó un misil a 200 metros de mi casa, lo vi por la ventana. Alcanzó un edificio civil, una casa residencial de cuatro plantas y varios portales", ha explicado Tarnosvska.

"A día de hoy tenemos seis muertes y varias personas heridas", ha relatado la profesora ucraniana. Además, ha descrito la situación completa: "Cayeron dos misiles más e impactaron en unas instalaciones eléctricas internas. Así que toda Ucrania se quedó en plena oscuridad en algún momento y todavía hay muchos sitios en los que ni el agua, ni la luz, ni el gas están restaurados".

"Yo gracias a Dios tengo luz e internet como podéis ver, pero hay otras zonas en Kiev que siguen sin ella", ha continuado. "Los apagones de emergencia que se producen con los bombardeos como el de ayer pueden durar día, e incluso semanas", ha explicado.

El problema es principalmente con los hospitales: "Tienen generadores, pero cuando hay un bombardeo y están en plena operación necesitan tiempo para conectar los equipos, y estaban operando con las lamparitas de mineros. Es increíble que una vida dependa de esto", ha contado, y lo ha ejemplificado con la muerte de un bebe de 9 meses por culpa de esta situación.

"Cuando hablamos de Rusia como país terrorista nos referimos a esto: 130 hospitales bombardeados", ha defendido la profesora. Además, la ucraniana ha defendido que tienen "cámaras de tortura para niños". "Habrá que depurar todas esas responsabilidades con esas atrocidades que yo no apoyo", ha defendido Mejide.