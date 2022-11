Todo es mentira ha conectado este lunes con Juan, un exlegionario que lucha junto a los ucranianos. El caso del soldado ha causado un gran desasosiego en el plató del programa de Cuatro por su testimonio. Y es que el entrevistado ha contado cómo sobrevivió a un bombardeo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El tirador de precisión ha relatado el conflicto que está viviendo en primera mano: "Si no pones una barrera, los rusos avanzan". Y precisamente en una de esas situaciones es donde recibió un ataque: "Nosotros teníamos que quedarnos allí, pasase lo que pasase. Un poco kamikazes, pero es lo que teníamos que hacer". "Los rusos empezaron a bombardear con artillería hasta que un día me dieron", ha relatado.

Su misión en ese edificio, un colegio en zona ucraniana en el que estuvo cuatro meses, era repeler todo avance ruso. "No sé cómo estoy vivo", ha explicado mientras en Todo es mentira mostraban la magnitud del ataque a través de las ruinas de la escuela. "Yo no he visto mi vida pasar. Vi mi muerte pasar a cámara lenta. Vi hasta el proyectil acercarse a mí", ha confesado Juan sobre lo que recuerda del ataque.

"Percibí el olor entre muerte y pólvora", ha contado. "Y pensé si habría perdido la pierna para poder seguir conduciendo mi moto", ha narrado con cierto humor. El exlegionario recibió ayuda inmediata, pero acabó sufriendo dos paros cardíacos y un coma de cinco días. Finalmente, el tirador perdió varios dedos.

"Aquí no está ganando nadie, que se lo pregunten a todos los civiles muertos", ha contado con crudeza el exlegionario. En cuanto a los bombardeos en la central de Zaporiyia, Juan ha negado saber qué país ha sido el responsable. Eso sí, le han enviado una máscara para protegerse de la posible radiación. "Estoy acojonado", ha reconocido Risto Mejide.